/EXPERT DENÍKU/ Úvodní mač na fotbalovém Euru si může česká reprezentace odškrtnout. Proti favorizovanému Portugalsku (1:2) byla blízko bodovému zisku, byť herně to nebylo úplně ono. K výkonu svěřenců kouče Haška se vrací Vladimír Blažej, jenž se po dobu šampionátu dělí se čtenáři a fanoušky o svoje postřehy. Dlouholetý fotbalový funkcionář a trenér, jenž momentálně úspěšně vede Železnici, s níž vyhrál krajský pohár a postoupil do krajského přeboru, hledí už i na sobotní špíl s Gruzií.

Jak jste viděl vstupní duel Eura v podání českého týmu?

Řekněme, že mne nepřekvapilo procento držení míče ve prospěch Portugalska, to jsme museli očekávat. Za mne ta absolutní „láska“ k tříobráncovému systému proti tomuto soupeři je kontraproduktivní, protože i držení vertikální osy u postranních lajn v podobě pouhých dvou hráčů, v tomto případě Coufala a Douděry, je tak trochu fotbalové harakiri. Ostatně gól v nastavení to trochu dokumentoval. Takže tři stopeři a dva útočníci podle mého názoru nebyli dobrou volbou a první poločas to dokumentoval hodně výrazně.

Co hře výběru kouče Haška chybělo?

Právě hra u postranních čar, podle mne i blokový presink zasunutý více ke středové čáře a optimálnější personální reakce na naše šťastné a velmi pozitivní vedení 1:0.

Našel byste nějaká pozitiva, která by se dala přenést do dalších zápasů?

Výkon Lukáše Provoda, nástup Antonína Baráka a jeho kreativní potenciál, emotivní snahu Douděry, kterého zbytečně limituje hra přes nohu, solidní výkon Tomáše Holeše i Robina Hranáče přes jeho dva nešťastné okamžiky.

Už jste to naznačil. Kteří hráči vás zklamali a kteří naopak potěšili?

Asi bych o žádném velkém zklamání nemluvil, určitě tam všichni nechali svůj potenciál, i když někomu se nedařilo tak, jak bychom si přáli. Myslím, že Patrik Schick i Jan Kuchta neměli potřebnou podporu od další vlny, která byla neustále pod tlakem a samozřejmě to jejich výkony ovlivnilo. Proč třeba deník Sport dal nízké známky Douděrovi a Coufalovi, na to je podle mne odpověď v reakci na první otázku.

Co očekáváte od sobotního utkání s Gruzií?

Něco mi říká, že Gruzie proti nám použije „albánskou“ taktiku. Nebudeme tolik pod tlakem, budeme čelit husté defenzívě a rychlým kontrům spojených s přirozenou technickou vyspělostí reprezentantů této zakavkazské republiky. Takže to ve mne vzbuzuje reminiscence ve vztahu k porážce 0:3 v Tiraně. Hodně napoví, možná i rozhodne, kdo dá první gól. Pokud ho dáme my, věřím v pozitivní průběh a výsledek.

Jaké změny byste udělal v sestavě, případně na kterých postech?

Zdvojil bych kraje, potřebujeme tandemy v křídelních prostorech, takže jen dva stopeři a naopak dva beci, nalevo určitě Davida Juráska a před něho třeba příležitost pro Hložka. Sázel bych na standardní situace, proto Chorý a Schick, doplněný Krejčím a Holešem na stoperu. Za dvojicí útočníků na desítku kreativního Baráka, vzhledem k zdravotním trablům bych vynechal v základu Tomáše Součka a od počátku místo něho opět Provoda. Zariskoval bych nasazením například Červa, za něho napravo Douděru. A že máme kým reagovat na vývoj zápasu, to je přednost našeho kádru, hodně bych věřil třeba našim žolíkům Lingrovi a Chytilovi, ti dají do hry potřebné emoce a pohyb.