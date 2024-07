Exkluzivně

Švýcarsko patří mezi týmy, které na ME zaujaly experta Deníku Vladimíra Blažeje. Takto reprezentanti alpské země slavili jeden z gólů do sítě Maďarska.

Které týmy vás v dosavadním průběhu ME zaujaly svým herním projevem?

Já se spíše dívám na týmy, které nepatřily papírově do pomyslné TOP osmičky. Zaujalo mne Švýcarsko, zejména v utkáních s Německem a Itálií. Kolektiv, který reprezentuje tuto alpskou zemi je hodně vyváženě složen z hráčů s různými kořeny a ten koktejl je dobře namíchán. Velmi zajímavě a kompaktně působilo Rakousko, s Tureckem si prohrát nezasloužilo, vyřazení tohoto celku mne mrzí. Myslím, že všechny zaujali i slovenští fotbalisté s řadou osobností v čele s Lobotkou, bohužel pokud došlo ke střídání, bylo znát, že hráči z lavičky už ty střídané úplně nevypárují. A k favoritům - Francie a Španělsko jsou stálice, skvělá kombinační hra v poli, technická vyspělost, variabilita, u galského kohouta však zatím chybí produktivita.

Od koho jste naopak čekal více?

Možná bylo zaznamenáno, že jsem nikterak nefavorizoval Itálii, nějak mne k tomu vedl instinkt. Od úplného fiaska ji zachránil šťastný okamžik v duelu s Chorvatskem v 98. minutě. A k tomu jeden postřeh - podle představitelů týmu hraje v italské lize cca 67% cizinců. Možná je to důvod a když nyní vidím odchody našich ofenzívních talentů do druhých lig v zahraničí a posilování třeba albánské reprezentace v našem špičkovém klubu, tak jsem v rozpacích. Velmi kostrbatě působí Anglie, stále hledám systém, tvář a výraz mužstva, zatím se však Albionu drží štěstí a trenér Southgate asi hodně přemýšlí, co s tím. Cítím jistý ústup Belgie a Chorvatska, určitě se projevuje jistý generační faktor.

close info Zdroj: z klubu zoom_in Vladimír Blažej, trenér Železnice.

Jaký zápas se vám líbil nejvíce?

Už jsem se zmiňoval o Rakousku, jeho zápasy s Polskem, Nizozemskem a v osmifinále s Tureckem měly drajv a byly hodně zajímavé jak pro diváka, tak pro trenéry. A způsob, jakým si poradilo Švýcarsko s Itálií, také stál za pohled. Čekal jsem rovněž, jak bude po výhře nad Portugalskem čelit Gruzie Španělům, ale ti svým pyrenejským fotbalem přes vlastence na 0:1 soupeře doslova rozebrali. Pěkný zápas na pohled.

Co považujete za největší překvapení šampionátu?

Negativní překvapení - Chorvatsko, Itálie, Belgie i Anglie, která ale stále žije a vše může být jinak. Opačný pól - Rakousko, Švýcarsko, Slovensko a samozřejmě čekám na nizozemskou bouři. A ještě jeden pozitivní vstup - reprezentanti země, která má 2 100 000 obyvatel, dokázali na šampionátu čtyřikrát neprohrát, zvládli remízy s Anglií, Dánskem, Srbskem a v play-off i s Portugalskem a nebýt fatálních penalt… Mluvím o Slovinsku, tady skvělá práce a odpověď všem, kteří stále chtějí jiný fotbal než ten, který odpovídá typologii hráčů, které máte k dispozici.

Jak by mohly dopadnout čtvrtfinálové zápasy, respektive kdo bude na medailových příčkách?

Vím, že jsem mizerný tipér, ale zkusím jít s kůží na trh bez diplomatických vytáček a řečí. Němci ve Stuttgartu přes Španěly nepůjdou, Luis de la Fuente je v hodnocení svého týmu velmi sebevědomý a já souhlasím. Je to škoda, tento zápas mohl být v další fázi. Francie podle mého názoru Portugalsko také zvládne, klíčové osobnosti jsou ve větší formě a stále věřím ve vzedmutí Mbappého, byť ho nos asi limituje. A Portugalcům rozhodně neprospěly poslední duely s Gruzií a Slovinskem, byť mají skvělého Nuno Mendese nebo stopera Diase. A teď trochu překvapení – Švýcaři přejdou přes Anglii, proč si to myslím, to je obsaženo v předchozích odpovědích. A Nizozemci jsou podle mého specialisté na balkánské týmy a Turecko možná bez Demirala zdolají v Berlíně v řádném hracím čase. Takže nakonec vidím jednoho očekávaného a jednoho překvapivého finalistu. A teď se budu modlit, abych nebyl za prognostického troubu.