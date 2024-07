Exkluzivně

/EXPERT DENÍKU/ Na evropském šampionátu v Německu zbývá už jen vyvrcholení v podobě finálového souboje mezi Španělskem a Anglií. Vladimír Blažej, kouč Železnice a fotbalový odborník z královéhradeckého regionu, si přeje triumf reprezentantů Pyrenejského poloostrova. „Myslím, že Luis de la Fuente to se svým týmem dotáhne do konce,“ říká lodivod nováčka krajského přeboru.

close info Zdroj: z klubu zoom_in Vladimír Blažej, trenér Železnice.

Vraťme se nejprve ke čtvrtfinálovým zápasům, které nakonec dopadly vesměs podle papírových předpokladů. Zaslouženě?

Tři ano, i když z této trojice bych asi lehce vyjmul duel Španělska a Německa, tady vypadl jeden tým z takzvané silné čtyřky, ale herní systém mistrovství byl v tomto neúprosný. Nicméně jak jsem tipoval před tímto zápasem, Španělsko má velkou formu, vynikající hráče a nesmírnou variabilitu ve hře, proto vyhrálo zaslouženě. Nějaké příběhy o diskutabilních momentech bych neřešil, i Kroos unikl předčasné šatně jen díky benevolenci. Francie v souboji tak trochu střelecky impotentních celků nakonec vyhrála také zaslouženě, byť až v penaltách. Nizozemsko bylo kreativnější a mělo velkou vůli po postupu, postup v řádném hracím čase byl také zasloužený. A jediný zápas, kde nejsem přesvědčen o tom, že postup byl zasloužený, bylo střetnutí Švýcarska a Anglií. Angličané však opět svou vůlí povstali z popela v závěru a pro mne překvapivě zvládli i suverénně penaltový rozstřel, byť jim nahrála nominace Manuela Akanjiho na první střelecký pokus reprezentantů helvétského kříže.

Němci se po čtvrtfinále se zlobili na rozhodčího za neodpískanou penaltu po ruce Španěla Cucurelly, Nizozemci zase po semifinále vytýkají sudímu nařízení pokutového kopu proti nim za šlapák Dumfriese. Jak jste obě situace viděl?

Začnu tím jednodušším, trochu zbrklý šlapák Dumfriese na Harryho Kanea byl podle mého názoru posouzen správně, myslím, že se možná názorově se liší útočníci od obránců. Ale velmi souzním s jednoznačným posouzením komentátora Karla Poborského, které bylo jednoznačné a bez vytáček. Španěl Cucurella - to byl přesně moment, kdy si rozhodčí může vybrat a v jakékoliv variantě si svůj postup obhájí. Různé výklady o hře rukou jsou tak vágní, že se v nich už málokdo vyzná. A samozřejmě nám vytane na mysli mírný dotyk rukou Hranáče v zápase s Gruzií.

Svět po semifinále opěvuje španělského mladíka Yamala, kterému bude v sobotu teprve 17 let. Může být tenhle supertalent v budoucnu nástupcem Messiho?

Supertalent to bezesporu je, nicméně kluci původem z jižních destinací přece jen vyspívají po fyzické stránce daleko dříve. Pokud mu bude sloužit zdraví, nebude v rozhodujících obdobích vyřazen zraněním, pokud bude mít nad sebou trenéra, který bude rozvíjet jeho silné stránky v klubu, kde bude mít odpovídající úlohu, pak má před sebou velkou kariéru. Ale jméno Yamal už bude po EURO známé všem soupeřům a jejich realizačním týmům a o to to bude mít těžší. Četl jsem si několik životopisů těchto juniorských talentů ze Španělska a hlavně faktor trenér tam byl silně zastoupen.

close info Zdroj: Profimedia / COLORSPORT / Bruce White zoom_in Semifinále Eura Anglie - Nizozemsko: Penaltový střet mezi Dumfriesem (vlevo) a Kanem.

Ve finále bude podle předváděné hry na šampionátu mírným favoritem Španělsko. Vidíte v něm nového mistra Evropy?

Je to mé přání, protože jednou musí motyka spustit. Pro Anglii, byť má řadu výborných fotbalistů, byl faktor štěstí v zápasech play-off tak mocně nakloněn v její prospěch, že počtvrté by to byl už snad jen zázrak. Ne, myslím, že Luis de la Fuente to se svým týmem dotáhne do konce. A moc si přeji, aby branku dal pro mne skvělý Dani Olmo.

Anglie je podruhé za sebou ve finále ME a přestože na tom aktuálním nepředvádí bůhvíjaké výkony, asi to nebude náhoda, že?

Prostě u Angličanů je vidět ohromná vůle, hodně hrál roli faktor Saka. Skutečností, že zvládají zápasy otáčet či rozhodnout v závěru, je jejich mentální připravenost. I přes někdy kostrbatý herní projev a někdy i méně pochopitelnou herní strategii poslali v páté minutě nastaveného času zápas se Slovenskem do prodloužení, které nakonec vytěžili, ve čtvrtfinále vyrovnali vedení Švýcarů v 80. minutě a v semifinále v 90. minutě jejich náhradník poslal domů Nizozemí. To opravdu není náhoda.