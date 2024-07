Exkluzivně

Vraťme se nejprve k zápasu s Tureckem. Jako hlavní příčiny porážky jsou často označovány červená karta Baráka, výkon hlavního rozhodčího a případně i neproměněná šance Davida Juráska v závěru první půle. Vidíte to podobně?

Musíme postupně. Antonín Barák, který byl vzýván coby vrchní dispečer téměř všemi odborníky a médii, byl bohužel vyloučen správně. První žlutá karta byl naprostý úlet. Nevím, kdo říká těmto špičkovým hráčům, že mají v soubojích držet protihráče za dres, případně používat sporty zcela jiného charakteru. Šance Juráska, pokud by byla proměněna, by samozřejmě duel velmi naklonila v náš prospěch. Výkon rozhodčího Kovácse - reprezentanty zemí z Balkánu by rozhodně neměl řídit rozhodčí ze země stejné evropské destinace. Důvody včetně jisté mentální příbuznosti jsou nasnadě a spekulace, které se později vyrojily v médiích, ukázaly obrovskou chybu v nasazení tohoto rozhodčího. Jeho prokazatelné chyby v dalším průběhu zápasu jsou pak viděny jinou optikou. Ale především bychom měli vidět naše chyby, ať už jsou to záležitosti herního systému, preference tří stoperů za každou cenu, chyb ve střídání či nasazování hráčů. Za všechno, kromě nevyužití Chorého třeba i to, že náš nejlépe hodnocený hráč Lukáš Provod je třikrát střídán.

Tým i přes dlouhé oslabení podal srdnatý výkon a až do konce utkání zůstal ve hře o postup. Co k tomu chybělo?

Tady před nasazením týmu lze jedině smeknout, v deseti hráčích hrál opravdu na doraz. Tady je vidět, že mužstvo bylo semknuté a jeho koheze byla realizačním týmem velmi dobře nastavena. Chyběl další šťastný okamžik, za všechny třeba šance Jana Kuchty, která byla zmařena oním rozhodovacím nesmyslem, a samozřejmě i to, že v deseti jsme měli nasadit hráče, kteří nejen dokáží mít vysoký pohybový radius, ale jsou zejména rychlostně vybaveni. To platí zejména pro krajní prostory spojené s nasazením Chorého. A Provod neměl být střídán, kapitánskou pásku lze poměrně snadno přehodit na jiného hráče.

close info Zdroj: z klubu zoom_in Vladimír Blažej, trenér Železnice. Jak byste hodnotil celkové vystoupení nároďáku na letošním Euru?

Samozřejmě se vyrojila řada hodnocení, která opomíjela fotbal a mířila úplně jinam, třeba i k předsedovi svazu. To už tady jednou bylo, když se hrálo EURO v Rakousku a Švýcarsku. Osobně zkusím jen několik myšlenek, které mne provázejí. V nominaci byla podceněna větší koncentrace hráčů na levou stranu sestavy. Tým měl jen jeden herní systém, jedno rozestavení s drobnými nuancemi, což považuji vzhledem k tomu, že vaši soupeři jsou různí a různě na ně musíte reagovat, za koncepční chybu. Naposledy to poznal Brian Priske, když použil svůj standard proti Liverpoolu a poté v Plzni. Teď trochu kaktusu - někdy mi připadalo, že máme na lavičce trenéry s atributem „političtí“, vytvořili si svoji koalici s několika hráči a tu nehodlali změnit, i když se to přímo nabízelo. Jaroslav Šilhavý byl v řadě zápasů kritizován za změny v průběhu zápasu, které moc nedávaly smysl, to se bohužel opakovalo i v Německu. S Gruzií jsme sypali do vápna centr za centrem a ten, který je měl zužitkovat, zůstal na lavičce, místo toho šel na hrací plochu Mojmír Chytil a později Barák s Ševčíkem, kteří rozhodně nejsou hráči do šestnáctky, kde jsme měli rozhodnout. A velký talent Matěj Jurásek asi také nebyl žolíkem. V tomto zápase se téměř vše rozhodlo. A ještě jeden postřeh, hra na wingbeky, kteří mají obsáhnout vertikálu 70-80 metrů, není proti soupeřům typu Portugalska rozhodně tím pravým řešením. A nedivím se, že Coufal byl v tom prvním zápase logicky zavařený a ten způsob bránění před gólem Portugalců v nastavení možná byl zapříčiněn jeho únavou. Ono za stavu 1:1 přejít na jiný systém třeba se zdvojenými kraji se přímo nabízelo.

Co českému týmu momentálně chybí v porovnání s konkurencí?

Nevím, my se neustále díváme na evropské týmy, které jsou zcela jinak typologicky poskládány i díky řadě hráčů, kteří mají genetické kořeny v Africe, v jižní Evropě, na Balkáně. Česká republika a spolu s ní několik dalších států takto své reprezentace složit nemůžou, třeba tak jako Švýcarsko či částečně Rakousko, o velkých zemích nemluvě. Somatotypy řady hráčů těchto států jsou úplně jiné než ty naše ryze středoevropské. My musíme hrát fotbal, který je nám vlastní, což ovšem předpokládá, že se budeme snažit vychovávat hráče zejména s optimálními rychlostními a technickými parametry, ale nebudeme přitom zapomínat na týmový herní výkon, taktiku, standardní situace a výraznou pracovitost, takovou, jako ji předvádí třeba Lukáš Provod. Prostě jsme jiní a jiní budeme, i když se třeba v budoucnu objeví hráči typu Kabonga. A u reprezentace nám chybí ti, kteří ten náš způsob fotbalu umí, tedy trenéři s viděním, jejichž jména jsou notoricky známá. Věřím, že kdyby byl u reprezentace například v roli poradce stratég Miroslav Koubek, možná bychom se dočkali zajímavých tahů.

Myslíte, že se Češi můžou zase zvednout a po delším čase postoupit na mistrovství světa? Co je k tomu případně zapotřebí?

Podle mne potenciál týmu je daleko vyšší než byl náš letošní výsledek na EURO. Až nám budou nalosováni soupeři, tak naši analytici musí říci, že na toho či onoho soupeře je nutno zvolit určitý styl, herní schéma, rozestavení a systém. Nemůžeme hrát stále v jednom módu. Druhá skutečnost - i Radim Rulík byl ochoten říci některým „hvězdám“, teď se momentálně nehodíte do koncepce a budou hrát jiní. Tuto odvahu musí mít i současný realizační tým při navázání na tu pozitivní stránku, kterou byla zmíněná koheze, motivační nastavení a pracovitost týmu.