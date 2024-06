/EXPERT DENÍKU/ Přáli si vyhrát, ale byla z toho jen plichta. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na Euru remizovali s Gruzií 1:1 a zkomplikovali si cestu za postupem do vyřazovacích bojů. „Neproměňování šancí? Tento faktor hrál podstatnou úlohu, nikoliv však jedinou,“ říká Vladimír Blažej, dlouholetý fotbalový funkcionář a v současnosti kouč Železnice, jenž se během šampionátu v Německu pravidelně dělí s fanoušky a čtenáři o svoje pohledy na aktuální dění. Zkušený stratég už samozřejmě vyhlíží středeční klíčový mač s Tureckem.

Euro 2024: Česko - Gruzie, Patrik Schick | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Jak byste zhodnotil sobotní duel s Gruzií?

Byl to zápas o tom, že musíme nebo eufemisticky měli bychom. Na Gruzínce není určitě vytvářen tlak případného postupu, na náš tým ano, což je těžká psychologická disciplína, kterou rozhodují skutečné osobnosti. Celý scénář duelu hodně ovlivnila poslední minuta první půle, nad kterou nebo spíše nad způsobem bránění standardní situace soupeře ještě nyní musím kroutit hlavou. Opět musím říci, že podle mého názoru měl český celek optimální motivační nastavení, byla vidět snaha a asi nikomu nelze říci, že se na hřišti nevydal v rámci svých schopností.

Blažej: Chyběla mi hra u lajn, tandemy. Proti Gruzii by sázel i na standardky

Bylo důvodem ztráty dvou bodů především neproměňování šancí?

Fotbal je hra, kde proměňování šancí hraje fatální úlohu. Takže i v tomto utkání tento faktor hrál podstatnou úlohu, nikoliv však jedinou. O jedné záležitosti jsem se zmínil v první odpovědi, bylo zde rovněž množství faulů z naší strany, byť toto množství ovlivnil i německý rozhodčí. Každé přerušení hry využili gruzínští reprezentanti k jistým prodlením a vyváděli naše mužstvo z tempa, protože jsme chtěli hrát. Některé taktické varianty, jako byly třeba dlouhé auty, nebyly doplněny odpovídající personalistikou na hřišti. Určitě nám na hrací ploše chyběl Antonín Barák, důvod byl bohužel zdravotní, osobně mám pocit, že do sestavy jsou implementováni hráči, kteří nejsou zdravotně v pořádku. Kam mířím – Tomáš Souček je skvělý fotbalista, obětavý kapitán a obrovsky charakterní člověk, ale museli jsme vidět, že ten zdravotní limit byl znát.

Vladimír Blažej, trenér Železnice.Zdroj: z klubu

Z trenérského hlediska byste během zápasu reagoval jako kouč Hašek, nebo jinak?

V několika případech určitě jinak. Minimálně ve druhé části hry bych posunul na post Tomáše Součka Ladislava Krejčího a jeho místo bych nahradil rychlostně vybaveným defenzívním hráčem s cílem eliminovat očekávané brejky soupeře. Nestřídal bych Lukáše Provoda Ševčíkem, jeho příchod na hřiště spolu s Antonínem Barákem mi příliš logiku nedával, důvod dva tvůrci a jeden Chytil. A pokud sázím na standardní situace a dlouhé auty a vidím, že s tím mají Gruzínci problémy, tak tam prostě pošlu Tomáše Chorého nejen kvůli jeho postavě, orientaci ve vápně, ale i proto, že dělá prostor ostatním. Zkusím shrnout, 3-5-2, vzadu rychlá trojka, Krejčí coby šestka už i vzhledem k jeho ohromné síle ve vzduchu. Dopředu určitě Chorého a dalšího žolíka, ať už by to byl Chytil nebo Lingr, čtyřka za útočným duem skýtá jen jeden otazník, kdo by měl hrát před příchodem Baráka, kraje byly optimální, Coufal podle mne hrál výborně. Ale berme naše pohledy s rezervou, neznáme kabinu a aktuální stav.

Jak na Portugalsko? Blažej by volil explozívní typy hráčů a čtyřobráncový systém

V závěrečném utkání je třeba uspět proti Turkům. Co je potřeba ve hře změnit či zlepšit?

V tomto zápase potřebujeme dát první gól, to by byl obrovský doping. Zachoval bych orientaci na standardní situace včetně dlouhých autů, protože Turecku budou chybět oba předchozí stopeři. Krajní prostory a výstavba hry odtud jsou již evergreenem, aktivita a hra na jeden dotek na polovině soupeře se objevily již s Gruzií a tyto atributy bych zachoval. Soupeř vyhrát nemusí, takže scénář je nabíledni, vzadu by měli být hráči schopní zachytit rychlé kontry. Turkům nevoní důraz v šestnáctce, na to bych také sázel.

Zranění nejspíš nepustí do hry Patrika Schicka. Je to pro tým citelná ztráta a kým ho v útoku nahradit?

Patrik Schick je samozřejmě ztráta, ať už z hlediska sestavy, alternativ či jeho gólového instinktu. Volil bych dvojici útočníků CH2. V záloze máme Kuchtu i Hložka, jim by mohl více sedět příchod v průběhu hry. A máme proslulého žolíka Lingra.

Blažej: Silná čtyřka v bojích o medaile, zazáří Mbappé. Jak vidí český tým?

Jaké další změny byste udělal v sestavě?

Pokud budeme hrát na tři vzadu, což předpokládám, tak Holeše doprostřed a okolo něho explozívní kolegy. Máme je. V záloze uprostřed Krejčí, Barák, Provod, kraje bych neměnil. A v útoku duo Chorý-Chytil. Můj sen - dlouhý aut Coufala a přesná hlavička Chorého nebo Krejčího. Zřejmě je to námět pro polemiku, ale všichni hráči bez rozdílu musí být připraveni plnit roli naskakujícího z lavičky. A znovu opakuji, máme řadu alternativ, jen mít šťastnou ruku a dobrý rozhodovací proces při střídání. Český tým musí vyhrát, remíza nic neřeší, v tomto případě je konec, už i Maďarsko má po nedělních zápasech více bodů než dva.