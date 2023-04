Říká vám něco termín fotbalový turnaj HAPO? Vyzkoušeli jste si jej osobně nebo o něm jen slyšeli z vyprávění? Tak jako tak neváhejte a vyrazte se do Havlovic podívat na jedinečnou výstavu, kterou k historii Havlovického poháru připravili samotní organizátoři tohoto nevšedního a vysoce populárního turnaje.

Turnaj HAPO je jedinečný nejen svou výdrží, která čítá 45 let, ale také způsobem, jakým jeji historii mapují sami organizátoři. | Foto: Alena Toholová

Pod chytlavým názvem se v pátek 31. března v úpickém muzeu uskutečnila vernisáž výstavy věnované historii Havlovického poháru. Tento populární fotbalový turnaj se každoročně koná ve sportovním areálu v Havlovicích už úctyhodných 45 let.

Po vydařeném loňském ročníku, kdy stovky diváků bavil výborný fotbal, pestrý doprovodný program a domácí navíc dokázali pošesté na HAPO zvítězit, se pořadatelé rozhodli přiblížit celou historii turnaje široké veřejnosti. Vernisáž zahájila ředitelka muzea Zina Rygrová, která přivítala pořadatele i příznivce turnaje. Poté se ujal slova Miloš Tohola, hlavní pořadatel a jeden ze zakladatelů Havlovického poháru. Krátce připomněl vznik a vývoj turnaje a především poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho vysoké sportovní i společenské úrovni. Slova uznání přidal i současný předseda TJ Havlovice Jaroslav Balcar.

A pak si už všichni mohli znovu po letech oživit okamžiky a postavy spjaté s tímto legendárním turnajem. Desítky kronik, stovky fotografií, nespočet pohárů, suvenýrů, dresů, míčů, reklamních brožur a statistik zaplnily tři místnosti muzea.

Ať už jste pamětníky, aktivními hráči anebo vás jen zajímá, co všechno se na HAPO za desetiletí událo, nenechte si tuto výstavu ujít. Stojí to za to. Expozici můžete navštívit do konce května. A o měsíc později vás pořadatelé rádi přivítají na 46. ročníku Havlovického poháru.

Přijďte si užít jeho jedinečnou atmosféru!

Ze zprávy Zdeňka Honzery

HAPOZdroj: Alena Toholová