Ruský bombarďák Nikolaj Komličenko dal za Mladou Boleslav čtyři góly. Mužem, o němž se po posledním kole první ligy mluvilo nejvíce, však nebyl.

V neděli večer totiž rozjel vlastní show Tomáš Malinský, kluk ze Skutče, který se do velkého fotbalu dostal v Hradci Králové.

V zápase FORTUNA:LIGY, který jeho Liberec vyhrál 3:1, dal mocné (ale churavějící) Spartě dva góly, vyrobil vskutku kontroverzní penaltu a navíc se do letenského kolosu pustil v hodnocení.

Byly to jeho chvíle, i když říkal: „Nebyl to životní zápas. Doufám, že takové budu opakovat.“

Začněme jeho výkonem. Ten byl brilantní. Před půlí překvapil gólmana Florina Nitu vychytralou ranou z úhlu. Ve druhém poločase přidal druhou branku zblízka. Střídán byl pár minut před koncem – vyčerpaný.

Potvrdil, že Sparta je jeho oblíbeným soupeřem. Z devíti ligových gólů jí dal čtyři, dva ještě za Hradec. „Byl výborný,“ ocenil ho kapitán Roman Breite.

Malinský se však přimotal i k nejvíce diskutovanému momentu. Ve druhé půli Slovan po jeho střetu s obráncem Matějem Hanouskem kopal penaltu.

Její nařízení posvětil videosudí, což sparťané nesli velmi těžce. „Malinský fauloval mě,“ tvrdil Hanousek.

„No nevím, jestli je nějaký nový pravidlo, že když někdo někomu podrazí nohy, že to není faul. To je asi sparťanský pravidlo. Jasný faul, on mě kopnul do nohy. Za mě jasná penalta. Matěj Hanousek si musí přečíst pravidla a aspoň se v nich dozví, co je faul a co není,“ kontroval Malinský velmi důrazně.

Komise rozhodčích druhý den oznámila, že byl verdikt špatný…

Titul muže víkendu však exhradečákovi nevzala.