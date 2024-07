Exkluzivně

Dá se říct, že ve finále zvítězila spravedlnost?

Slovo spravedlnost je v dnešním světě a ve fotbale zvláště „muška jenom zlatá“, ale v závěrečném zápase zafungovala skutečně poprávu. Angličané opět prokázali vůli a velkou psychickou odolnost, dokonce mohli v závěru opět srovnat skóre, ale svěřenci trenéra De la Fuenta jsou skvěle sestavený tým s velkou variabilitou a jako asi jediný dokáže svoji kombinací rozleptat efektivně obranné bloky, které na EURO v naprosté většině rozhodujících zápasů dominovaly a bohužel někdy i nudily diváky.

close info Zdroj: z klubu zoom_in Vladimír Blažej, trenér Železnice. Čím vás Španělé zaujali nejvíce?

Řadou skutečností - například ve finále vystřídali Rodri, Morata či La Normand, na hřiště přišli další hráči a nikdo to nepoznal. Dále byla radost se dívat na mladíky, ať už to byl mnohokrát zmiňovaný Lamine Yamal a méně zmiňovaný Nico Williams. Trenér se nebál zasáhnout do sestavy, vytahoval hráče i z méně známých klubů, třeba z Bilbaa a Oyarzabal se mu skvěle odměnil. Španělé využívali křídelních prostorů, skvělý byl Olmo, vytvářeli pro obrany soupeřů velmi obtížně bránitelné široké hřiště a používali i v tomto kontextu čtyřobráncový systém. A pokud se podíváme na rozhodující gól finále, tak na něho přihrál naprosto famózně Cucurella coby útočící levý bek. Mimochodem jeho poměrně nevybíravě dehonestoval anglický internacionál Neville a po jeho vyjádřeních se jen potvrdilo, že pokora a úcta k soupeři by neměly být jen prázdnými pojmy. Tým z Pyrenejského poloostrova byl zdravě sebevědomý, nebál se to ústy realizačního týmu říci, ale nezaznamenal jsem, že by tam byla neúcta k soupeřům. Toho je nutno si vážit.

Může si z jejich hry něco vzít český tým?

Jestliže naši mnozí odborníci tvrdí, že bychom měli vychovávat „mladé Španěly“, tak bych jim doporučil zabývat se somatotypy a předpoklady pro různé sporty u různých národů. Výbušnost, rychlost práce s míčem, obrovská technická vyspělost, řada těchto faktorů je prostě v genech. Hráče střední a severní Evropy, pokud nemají kořeny v jiných světových destinacích, lze určitě dotáhnout tréninkem na jistou úroveň výše uvedených faktorů, ale ta genetika tam prostě nebude. Haaland nikdy nebude Yamal a naopak. Co bych osobně vzal z jejich hry a z koučinku týmu - měli bychom se zabývat tím, jestli by nebylo vhodné mít nejen hru založenou na třech stoperech, ale i na čtyřobráncovém systému. Určitě se zabývat hrou v krajních prostorech, to byla slabina českého týmu, a sázet na rychlost - reakční, lokomoční a rychlost práce s míčem. A podobně jako Luis de la Fuente by měli naši trenéři mít odvahu - nasadit mladé hráče, nebát se vystřídal tzv. „zasloužilé“ a dát prostor jisté míře hladovosti. Prostě žádný hráč nemá mít místo v sestavě pod penzí, opustím náš tým a budu jmenovat například neotřesitelnost pozice Ronalda, který mnohdy pro Portugalsko nebyl přínosem. Podobně to bohužel funguje i v našem nároďáku.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Ivan Schranz (vlevo) se raduje z gólu do sítě Ukrajiny na mistrovství Evropy ve fotbale v Německu.

Kteří hráči se vám na šampionátu nejvíce líbili?

Nico Williams, Dani Olmo, Bukayo Saka, Memphis Depay, Nuno Mendes, Ruben Vargas a nebudu se bát říci - Ivan Schranz a Lukáš Provod.

Euro je minulostí a již o víkendu začíná naše nejvyšší soutěž. Jak vidíte letos boj o titul a co očekáváte od východočeských týmů?

Abych pravdu řekl, cítím trochu rozpaky z personální politiky našeho úřadujícího mistra. Odchovanci odcházejí do druhých lig v zahraničí, týká se Sejka, Karabce a samozřejmě i Ševčíka, do týmu přicházejí cizinci z Albánie, Španělska či Skandinávie. Jakoby se Sparta nepoučila z dob minulých. Slávie má zcela jiné finanční zázemí než v minulosti, kromě zahraničí se dívá na domácí trh včetně Slovenska a řekl bych, že Jindřich Trpišovský to má v hlavě hodně srovnané. Personálně obdivuji Plzeň, příchody sem mají hlavu a patu - když odejde Chorý, přijde Vašulín a tak dále. A velmi oceňuji myšlenkový a strukturální potenciál nejen Adolfa Šádka, ale hlavně Miroslava Koubka. Takže řeknu prognózu - Sparta titul neobhájí, dávám hlavu na špalek. Samozřejmě jsem zvědav, do jaké míry promluví o čelo Liberec, Baník či Mladá Boleslav. Od Východočechů očekávám toto - Hradec Králové bude v první polovině tabulky a vzhledem k filozofii trenérského štábu si troufnu říci, že může bojovat i o první šestku. Pro Pardubice bude úspěch, když nebudou mezi celky ve skupině o záchranu, ale příliš to neočekávám.