Když se vysloví název obce Újezd u Přelouče, oči zablikají hlavně příznivcům tvrdé muziky. Není snad jediné tuzemské rockové kapely, která by nekoncertovala na tamním známém Letním parketu. Jenže o víkendu se Újezd proslavil na jiném poli. Neslavně…

LEHKÉ FACKY A PAK PĚST

Sobota v podvečer je sice časem tanečních zábav, nicméně tentokrát žádná metalová grupa do Újezda nedorazila. Tvrdost však nechyběla. Postaral se o ní Jiří Dvořáček, fotbalista TJ Sokol.

V rámci dvacátého kola okresního přeboru přivítal druhý Újezd, páté Ostřešany. Půlhodinu se jednalo o poklidný a férový zápas. Hosté sice vedli, ale to nemuselo domácí nějak stresovat. Vše změnila 31. minuta. Újezdský kapitán si počínal nedovoleně na polovině hřiště. Jednalo se o klasický faul, postiženým byl David Paštyka. Rozhodčí Lembev ponechal ostřešanskému týmu výhodu. Mezitím Dvořáček na Paštyku dvakrát šlápl. To neuniklo pozornosti arbitra a agresora vyloučil. Ten ještě stačil přijít k ležícímu hráči. Nejdříve ho poplácal po tváři a pak mu napálil ránu pěstí.

„Mysleli jsme si, že se mu jde omluvit, nebo mu pomoct ze země. Jenže on ho surově napadl,“ kroutí hlavou ostřešanský předseda František Horák.

A to už jeho podřízení neustáli. Na Dvořáčka se slétli a za bitku by se nemuseli stydět ani kickboxeři.

„V daný moment padaly facky, pěsti, kopance. Nebylo už možné se v dané situaci vyznat, na tož rozpoznat, kdo koho mlátil. Přestože vášně trochu opadly, po dohodě s oběma asistenty jsem se rozhodl utkání předčasně ukončit. Situace totiž byla opravdu vyhrocená a nešlo ji už jiným způsobem uřídit,“ vysvětluje svůj krok hlavní rozhodčí Marek Lembev.

NAPADENÍ I FANOUŠKA

Také proto, že do role Zorra mstitele se pasoval Petr Hodás. Ostřešanský hráč sestřelil Dvořáčka karatistickým kopem na ledviny.

„Chování našeho kapitána odsuzuji. Svým způsobem chápu i reakci hostujících hráčů. Podle mě ale mohl udělit karty rozhodčí i jim,“ myslí si vedoucí újezdského mužstva Jiří Zima.

Ani on netušil, že Dvořáček ještě neřekl v zápase poslední slovo. Lépe: nerozdal poslední ránu. Při předčasném odchodu do sprch ho popíchl jeden z fanoušků a horká hlava znovu vypěnila.

„Dvořáček šel kolem našeho funkcionáře Kamila Bobka. Ten mu od plic řekl, co si o něm myslí. Strčili do sebe. Kamil se otočil k dění na hřišti, Dvořáček přilítl a dal mu čtyři rány do hlavy,“ klepe si na čelo František Horák.

A rozhodčí kvůli napadení přivolal na místo policii.

„Měla v tu dobu důležitější práci, proto dorazila až v době, kdy jsem na hřišti zůstal jen já a sudí,“ doplňuje Zima.

O čem se mluví

Stále populárnější. Více a více lidí v poslední době sleduje MMA (Mixed Martial Arts). Jedná se o sportovní odvětví, které v sobě zahrnuje smíšená bojová umění. Nebo-li je to plnokontaktní bojový sport bez využití zbraní, umožňující údery i chvaty, boj ve stoje i na zemi. Zdá se, že jedním z jeho vyznavačů je fotbalista Jiří Dvořáček, který v utkání okresního přeboru proti Ostřešanům nastoupil jako kapitán. Jenže si trávník spletl s klecí… Nejdříve na půlce fauloval. Ano, to je ve fotbale běžné. Potom protihráče prošlápl. Ano, občas se to děje i v Lize mistrů. Nicméně, co následovalo potom, to se jen tak nevidí… Ležícího soupeře nejdříve lehce pofackoval a pak mu zasadil tvrdou ránu pěstí. To vyvolalo bouři zlosti u hostujícího týmu. Jeden z nich ho počastoval karatistickým kopem na ledviny. Odpovědí mu byla facka a rasistická urážka. Navíc při nuceném odchodu do kabin neunesl reakci na své zkraty a funkcionáře Ostřešan čtyřikrát udeřil pěstí do hlavy.

Jak to vidím já

U mě by si už neškrtl

Kapitán má jí příkladem. Muž, který dostal důvěru újezdského trenéra v utkání proti Ostřešanům ji však hrubě zneužil. Za to, co předvedl Jiří Dvořáček, mu vyhlášený sběratel blikanců Tomáš Řepka nesahá ani po kotníky. Ano, osobní úlety se dějí nejen ve sportovním životě, na druhou stranu, zkrat nezkrat, musí následovat trest. Být já ve vedení újezdského fotbalu nejenže bych ho zbavil pásky, zbavil bych ho i členství v klubu. Ihned!