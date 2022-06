Pořadatelé, včele s předsedou FC Lomnice Zdeňkem Baudyšem a ředitelem turnaje Michalem Suchardou, měli plné ruce práce už celý květen. Ale jejich úsilí stálo za to. Místní stadion od první sobotní minuty po zahájení turnaje, až do nedělního odpoledne žil fotbalem a atmosférou, kterou by mu mohli závidět široko daleko. Přes dvacet týmů zaplavilo hřiště podle rozpisu a všechno běželo, jako na drátku. Bojovaly o každý balón. A věděly proč. Pořadatelé jim připravili výborné ceny:

„Každý mančaft dostane pohár, diplomy, medaile. A nejlepší z nich si odveze putovní pohár, který věnoval pan Michal Kubka,“ řekl předseda fotbalového klubu Zdeněk Baudyš. Ten je předsedou klubu od roku 2013 a proto má předcházející ročníky dobře v paměti. V klubovně se o své zážitky podělil také jednaosmdesátiletý pamětník Fanda, který je stále aktivní člen FC. Ten zavzpomínal na začátky. „Turnaj založil ho pan Josef Zamastil. A já jsem se zúčastnil všech šestatřiceti ročníků. I letos pomáhám s organizací, mám na starosti jednu skupinu.“ Turnaj jel na plné obrátky po oba dny. Do organizace se zapojilo i několik trenérů a hráčů A týmu. Mužstva bylo potřeba zabavit i ve chvílích, kdy nehrála. A tak pro ně připravili ještě taky doprovodné turnaje v žonglování a ve fotbalových šipkách.

Vítězové byli odměnění při závěrečném ceremoniálu.Počasí fotbalové mega akci přálo. Zázemí stadionu vytvořilo pro víc jak čtyři sta lidí výborné podmínky. A atmosféru podpořili i fandící rodiče, kteří byli z tribuny nebo přímo kolem hrací plochy pořádně slyšet a někdy i výrazně vidět. Za domácí tým nastoupili také jeho zástupci. A dopředu věděli, že s tak nabušenou konkurencí to nebudou mít lehké. Po urputných bojích zakotvili po posledním utkání na sedmnácté příčce. „Obsazení mluví samo za sebe. Dorazily velmi silné a kvalitní týmy. My máme spojenou mládež s týmem Semil. Nelíbilo se nám, že se jedno mužstvo odhlásilo den před turnajem.To je pro nás velká komplikace, protože máme už připravený harmonogram.“

A kde na takovou akci získali Lomničtí peníze? „Ostuda je, že na malé děti nedají ani korunu, že nám z Prahy, z fotbalového svazu, na tři sta dětí, které tady dva dny sportovaly, nepřispěli vůbec nic. Vzkázali nám, že tuto kategorii nebudou finančně podporovat. Pomohl nám OFS Semily a také liberecký svaz a pak hlavně sponzoři, které jsme si museli sehnat sami,“ uvedl Zdeněk Baudyš. A z úst pamětníka se ozval pravdivý závěr. „Pokud nebudeme pěstovat toto fotbalové podhoubí, tak nám houby nevyrostou.“

Sedmička těch nejlepších týmů turnaje: 1. Meteor Praha ; 2. Zbrojovka Brno; 3. Slovácko; 4. Pardubice, 5. Dynamo České Budějovice; 6. Mladá Boleslav; 7. Bohemians Praha 1905