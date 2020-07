Jak už bývá ve fotbalovém světě zvykem, období konce školního roku a začátku prázdnin patří v řadě míst lokálním turnajům v malé kopané. Nejinak je tomu letos. Podkrkonošský region už za sebou má spoustu let populární havlovické HAPO, před týdnem se s naplněnou kapacitou konal Libotov cup a o následujícím víkendu se fotbaloví nadšenci mohou těšit na Dubina cup v Bílé Třemešné (sobota) či Memoriál Páji Grigela v Podhůří (neděle).

A právě zmiňovaný Dubina cup se nejspíš na Trutnovsku stane vrcholnou akcí tohoto typu pro léto 2020. Jeho organizátor Matěj Klust, mimo jiné hokejista Trutnova a nový provozovatel zdejší restaurace, přivábil do obce pod Zvičinou velká jména a ryze sportovnímu klání dal navíc charitativní podtext.

Vše začalo kamarádství s bývalým brankářem hradeckého Mountfieldu a dnes již novicem v sestavě extraligových Bílých Tygrů Jaroslavem Pavelkou. „Poté, co jsem se rozhodl turnaj uspořádat, chtěl jsem na něj dotáhnout nějaká známa jména. Zkusil jsem Tomáše Filippiho a Jardu Pavelku, se kterým jsme nakonec oslovili řadu jmen,“ říká Krkonošskému deníku Klust.

A následovaly další nápady. Účast hokejistů z NHL (Hronek, Zadina, Chalupa) a extraligy (Pavelka, Nedomlel, Frodl…) dala tušit, že se z původně obyčejného turnaje stane velká událost. A proč veřejnosti nenabídnout i něco víc, řekl si možná Matěj Klust.

„Je to přesně tak. Po parádní sestavě Jarcka (přezdívka Jaroslava Pavelky – pozn. aut.), kterou dal dohromady, jsem si začal uvědomovat, že už to není sranda a že se mu povedlo sestavit opravdu skvělý tým. Nervozita trochu stoupla, přece jen je to pro mě první ročník, který vedu, vlastně nemám žádné zkušenosti. Pouze jen jako účastník a sponzor na jiných podobných akcích. Každopádně jsem se rozhodl využít i další mé kontakty a oslovil i Davida Dvořáka s Patrikem Kinclem,“ prozrazuje Matěj Klust.

Dalším nápadem bylo, že na turnaj naváže večer s kapelou a pozvání přijal královédvorský Vaťák – revival Vojtkova Kabátu. Samozřejmostí bude řada doprovodných akcí, když tou nejzajímavější má být dražba sportovních relikvií, které turnaji darovali nejen vrcholní sportovci, jež se akce aktivně zúčastní, ale i další osobnosti.

To vše s charitativním podtextem. Výtěžek dražby totiž bude darován Viktorce, dívce, která před nedávnem přišla o oba rodiče tragicky zesnulé při automobilové nehodě u Černožic

„Turnaj se už řešil právě v době, kdy se stala ta tragická nehoda. S Jardou jsme se sešli a dohodli se, že pomůžeme malé bojovnici, která přišla o své nejbližší. Vzhledem k obsazení našeho turnaje věříme, že dorazí hodně diváků, proto jsme vymysleli vsuvku, která by té holčičce mohla určitě pomoci. Zvolili jsme dražbu artefaktů, jež jsme dostali od známých sportovců,“ upřesňuje Matěj Klust, jakým směrem se rozhodl coby pořadatel turnaje vydat.

Fotbalového klání se zúčastní dvacet mužstev, což pro letošek znamená naplněnou kapacitu. Pro nového majitele místní restaurace, umístěné přímo na fotbalovém hřišti, by to však pro roky příští mohlo znamenat velkou výzvu.

„Už letos jsem měl počet přihlášek vysoce přesahující dvacítku. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem si nehrál s myšlenkou udělat dvoudenní turnaj nebo hrát na více než dvou hřištích. K takovým úpravám ale nebyl čas a prostor. Zůstáváme na dvaceti týmech ve čtyřech skupinách a uvidíme, jakým směrem se turnaj posune příští rok,“ naznačil Klust, že v budoucnu možná z jednodenního klání udělá celo víkendovou záležitost.

Kdo přislíbil aktivní účast v turnaji

Hokejisté Filip Hronek, Filip Zadina (oba Detroit Red Wings), Matěj Chalupa (Chicago Blackhawks), Jaroslav Pavelka, Tomáš Filippi (oba Bílí Tygři Liberec), Dominik Frodl, Jakub Pour (oba HC Škoda Plzeň), Richard Nedomlel, Radim Šalda (ona Mountfield HK), Filip Luňák (trenér mládeže v Mountfield HK). Zápasníci MMA Patrik Kincl a David Dvořák.

Zbývá dodat, že turnaj Dubina cup startuje v sobotu v 8 hodin a chybět na něm nebude ani televizní štáb jedné z předních televizních stanic.

Vybrané relikvie pro polední dražbu:



Originální dres hokejistů Plzně z Ligy mistrů (Straka, Špaček a Vlasák)

Podepsaný dres fotbalisty Petra Schwarze z nejvyšší Polské ligy

Hokejka Radka Smoleňáka

Náhradní zápasový dres hokejisty Jaromíra Jágra

Jedno ze tří triček, která vyfasoval David Dvořák při prvním zápase UFC v Brazílii

Kšiltovka podepsaná hokejistou Dominikem Kubalíkem

Reprezentační dres hokejisty Filipa Zadiny

Podepsaný dres fotbalisty Tomáše Malinského z Liberce

Brankářský dres fotbalového brankáře Petra Čecha z Chelsea

Mistrovský dres fotbalistů pražské Slavie podepsaný všemi hráči

Podepsaný dres Petra Koukala z Mountfield HK

Podepsaný dres fotbalového brankáře Tomáše Koubka z německého Augsburgu

Gólman Pavelka: Věřím, že lidi přijdou a pomohou malé Viktorce

Nebýt jeho pomoci, asi by se sobotní Dubina cup nestal sportovně-společenskou událostí, navíc s charitativním podtextem. Hokejový brankář Jaroslav Pavelka pochází ze Dvora Králové nad Labem a při organizaci turnaje v sousední Bílé Třemešné pomohla jeho známost s řadou hokejových hvězd.

Kdy vás Matěj Klust poprvé oslovil s nápadem, že byste mohl dát do kupy podobně nabitý kádr pro jeho turnaj?

Tak on mě úplně neoslovil (usmívá se), spíš jen řekl, jestli tam nechci mít svůj tým. Já pak viděl, že bych asi dal dohromady kvalitní mužstvo a chtěl jsem si spíš jen zahrát fotbal, protože mě baví.

Jenže nakonec je z turnaje i díky vám pořádná událost.

Po pravdě, vše změnila ta nešťastná nehoda. Teprve po ní jsem oslovil Matese, že bychom tam mohli dotáhnout hvězdy a s pomocí známých osobností pomoci dobré věci. On souhlasil a musím říct, že už teď před turnajem za ním je vidět spousta práce.

Matěj zase podobně děkuje vám, jelikož bez vaší pomoci by se turnaj takhle posunout nepodařilo.

Pustili jsme se do toho společně. Sice jsem měl svých starostí a tréninků dost, ale myslím, že se mi podařilo kamarády přemluvit, aby přijeli. Pak samozřejmě pomohli i oni sami, sehnali se dresy, hokejky a další věci - na dražbu jsme připraveni. Už teď se na akci moc těším. Snad si ji společně užijeme a zároveň pomůžeme dobré věci.

Kolik kluků z hokejové branže jste vlastně oslovil a nakolik jste byl na lovu úspěšný?

Myslím, že jsem oslovil tak pětadvacet sportovců, z toho asi patnáct profesionálních přijede. Možná i víc. Některé koně sehnal taky Matěj, takže jsme byli vcelku úspěšní (usmívá se).

Pro vás to nebude zdaleka první fotbalový turnaj tohoto typu. Jak byste přiblížil své dosavadní zkušenosti a proč právě fotbal?

Fotbal mě baví. V minulosti jsem si už na několika turnajích zahrál, letos to byl Sport Hradec cup.

Máte se svými týmy na Dubina cupu nějaký cíl?

Sestavil jsem dvě silná mužstva a cil kluci vědí: aspoň jeden tým ve finále a druhý s postupem ze skupiny. Jsem jakoby spoluzakladatel a ten tým by měl vypadat dobře. Na papíře je to slušný, otázkou zůstává, jak kluci budou hrát a co nám dovolí konkurence. Důležité však bude si turnaj užit a udělat pěknou akci pro lidi. Zvlášť když můžeme společně pomoci dítěti.

Fotbal jako zábava, super. Ale jak jste na tom s přípravou na sezonu a novou výzvu v podobě přestupu do Liberce?

Máme teď po suché přípravě a nyní mě čeká 14 dní dovolené. Já při ní nerad úplně odpočívám, udržuji se.

Jak se vlastně upekl přechod na sever Čech poté, co jste byl rok v Plzni, kde Tvoje anabáze byla výrazně ovlivněná zraněním?

Dohodli jsme se na ukončení smlouvy v Plzni kamarádsky. Měl jsem tam smlouvu na rok. Byl jsem zraněný a pro Plzeň by to byla asi nejistota. Já se ale cítím dobře, na ledě skvěle. Věřím si, že budu zase brzy v bráně. Ozval se mi nejprve Vsetín, nabídku jsem měl na stole. Nakonec ale volal Liberec a já to vzal. Je to šance a uvědomuji si to tak. Snažím se makat na sto procent a být na sezonu připraven. Těším se na novou výzvu. Když mi někdo dá šanci a jsem zdravý, mám chuť být nejlepší.

Ještě dotaz k turnaji: kdo si myslíte, že by v obou vašich tvých týmech měl hrát první housle. Komu jde fotbal nejlíp?

Dobrá otázka, ale těch adeptů je tam asi víc. V jednom týmu bych viděl jako tahouna Zdeňka Čápa. Pak to budou Filip Luňák nebo Ríša Nedomlel. To by měl být takový náš Řepka nebo Zlatan (smích). A druhé mužstvo? Vrabčák gólman (Jiří Vrabec), já a třeba Zdrža (Dominik Zdržálek), mistr republiky ve fotbale jeden na jednoho. Já jako trenér a gólman jsem ale rád, že mám hlavně dvě jistoty v brance.

V rámci turnaje má proběhnout i autogramiáda. Přijede možná dost lidí. Co byste jim vzkázal?

Myslím si, že program turnaje je super. Je to hlavně pro lidi. Vážím si Matěje, protože už pro Dvůr Králové nad Labem udělal sportovní bar, což chválím. K tomu Dubina, krásné hřiště, kapela, dražba, profesionální hráči. Pokud vyjde počasí, bude to jedna z nejlepších letních akcí v regionu. Obětovali jsme tomu dost času, proto věřím, že lidé přijdou a v neposlední řadě pomohou malé Viktorce, která to potřebuje více než my.