Proto na stránkách Deníku, který je partnerem akce, představujeme některé z týmů 22. ročníku tohoto jedinečného turnaje, který Česku závidí celá Evropa. Podívejte se na galerii a fanděte s námi McDonald's Cupu!

Turnaj si zahráli jako děti

Vladimír Darida (28 let, Hertha Berlín)

Rodák z Plzně a odchovanec místní Viktorie to dotáhl až do slavného klubu německé Bundesligy, do Herthy Berlín. Navíc zažil i velká vítězství s mateřským klubem. V Plzni se radoval z dvou titulů a vyzkoušel si i Ligu mistrů. „Kluci, kteří hrají McDonald's Cup, vidí, že někdo jako oni, někdo, kdo měl stejné sny, si je může splnit.“

Jan Bořil (28 let, Slavia Praha)

Letošní patron turnaje kdysi McDonald's Cup vyhrál s mladoboleslavskou základní školou. V družstvu s ním nastupoval i Ondřej Zahustel, obránce Sparty. Bořil má v kolonce úspěchů titul i zisk poháru se Slavií. V této sezoně je stabilním členem sestavy, která vykopala postup do čtvrtfinále Evropské ligy. „Doufal jsem, že když na sobě budu pracovat, něco ze mě bude. Vyšlo to.“

Jaromír Zmrhal (25 let, Slavia Praha)

S žateckou fotbalovou základkou vyhrál krajské finále mladší kategorie McDonald's Cupu, ve starší se jeho tým dostal na stejné úrovni do finále. Už v deseti letech začal dojíždět do Prahy, kde se stal hráčem Slavie. Nyní se může pyšnit titulem i triumfem v Českém poháru. „Neměl jsem za cíl být profesionálním fotbalistou. Bylo to u mě spíš pozvolné,“ popisuje své začátky.

Tomáš Kalas (25 let, Bristol City)

S olomouckou ZŠ Heyrovského si zahrál i finálový Svátek fotbalu. Nynější reprezentační obránce v něm však nenastoupil v poli, ale chytal. „Měli jsme skvělý mančaft, někteří z nás to v Olomouci dotáhli až do áčka. Bohužel jsme McDonald's Cup nevyhráli,“ vzpomíná. On sám se dostal ještě dál než do Sigmy. Je kmenovým hráčem slavné Chelsea a nyní hostuje ve druhé anglické lize.

Matěj Vydra (26 let, Burnley FC)

Útočník české reprezentace začínal doma v Chotěboři, do většího fotbalu se dostal v jedenácti letech v Jihlavě. Zahrál si italskou ligu, belgickou a teď už šest let působí v Anglii, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem druhé ligy. „Vždycky byl pilný, skromný a pokorný,“ říká o muži, jenž se snaží prorazit v Premier League, jeden z jeho jihlavských trenérů Josef Vrzáček.