Nová Paka – V osmnáctém kole divizní skupiny C hostili fotbalisté na Letním stadionu v Jírových sadech ambiciózní celek nováčka této soutěže, mužstvo jabloneckého Mšena nad Nisou.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Knap

Podzimní měření sil těchto soupeřů na hřišti v jabloneckých Břízkách skončilo vysokým vítězstvím Nové Paky v poměru 7:2. Od té doby se však již hodně změnilo. Oba kolektivy doznaly podstatných změn svých hráčských kádrů, a tak pro jarní duel bychom jen těžko hledali favorita. Novopacký trenér Josef Hloušek postrádal ještě z různých důvodů trio hráčů základní jedenáctky, Josefa Semeráka (po zranění již začal s tréninkem), Honzu Rozsévače (rodinné důvody) a Jakuba Vícha (nemoc). Naopak svoji mistrovskou premiéru si v divizním utkání odbyl Michal Pivrnec ze Železnice. Téměř letní počasí vytvořilo všem aktérům ideální podmínky pro fotbal.



1. FK Nová Paka – Jiskra Mšeno nad Nisou 1:1 (0:0). Po bezbrankovém poločase byl výsledek utkání stále otevřený. Zhruba po hodině hry přešli hosté do rychlého protiútoku, před pokutovým územím přečíslili novopackou defenzivu a finální přihrávku prodloužil za záda Volšíka agilní Novotný. Blesk z čistého nebe, ale takový je fotbal. Ač Novopačtí dlouho dobývali pokutové území Mšena, hosté udělili rychlou lekci z produktivity.



Těsně před obdrženou brankou se ze střídačky na hrací plochu dostal Michal Voldán, který měl zanedlouho lví podíl na vyrovnávací brance. Po deseti minutách pobytu na hřišti se bývalý jičínský útočník nebojácně pustil do souboje s mnohakilogramovou přesilou v osobě dvaačtyřicetiletého gólmana Mšena Braniše a ten jej v pokutovém území fauloval. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil Jenda Mačí ve vyrovnávací branku. Poté domácí vystupňovali svoji snahu, ale do zakončení se dostávali velice těžko.

Soupeř dobře bránil a vysoké centry na hlavu Jirky Macháčka byly většinou obranou Mšena eliminovány. Závěrečné minuty zápasu se odehrávaly v okolí Branišovy svatyně, ale rohové kopy nedokázali domácí fotbalisté úspěšně zakončit. Snahu svěřencům trenéra Josefa Hlouška rozhodně nelze upřít, ale ta často na body nestačí.



Fakta z utkání, další výsledky 18. kola a tabulka na straně 20. ⋌(axe)