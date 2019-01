Hradec Králové, Dvůr Králové n. L. - Královédvorský útočník Radek Klazar zaujal soupeře v pohárovém duelu. Rázem se stěhoval.

Gibala bojuje před brankou soupeře s Klazarem. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Zajímavý životní příběh píše odchovanec královédvorského fotbalu Radek Klazar. Dvacetiletý ofenzivní hráč vsítil před pěti lety (!) svůj první divizní gól, poté si vyzkoušel tréninkový dril v ligovém Hradci, posléze však chtěl s fotbalem končit. Nakonec se ale k běhání za „kulatým nesmyslem" vrátil a co málokdo čekal, nabídku od hradeckých „votroků" obdržel podruhé.

Radku, váš fotbalový osud je opravdu zajímavý. Už v patnácti jste hrál za Dvůr divizi a ihned vsítil první divizní gól. Čím to, že vám nijak nevadil věkový přechod do mužů?

Nebylo to jednoduché, to se jen mohlo zdát. První gól jsem sice vstřelil po deseti minutách v divizi, ale proti tenkrát poslednímu a suverénně nejhoršímu celku soutěže. Nepřeceňoval bych to.

Prozraďte, proč jste se poměrně dlouho na fotbalových trávnících vůbec neobjevoval?

Odjel jsem do Irska vydělávat, a když jsem se vrátil, fotbal jsem už hrát nechtěl. Nějak nebyla chuť.

Přesto jste se vrátil. Co vás k tomu vedlo a s jakými cíli jste do toho šel znovu?

V podstatě byla prvním impulzem moje postava. Ne že bych byl obézní, ale nějaký ten faldík byl. To jsem chtěl změnit, fotbal byla nadstavba.

Věřil jste, že se po tréninkové snaze do dvorského áčka propracujete tak rychle?

Po pravdě řeknu, že věřil. Udělal jsem pro to hodně.

Loni na podzim jste nehrál vůbec, pak jste nastupoval za dvorskou rezervu v krajském přeboru. Po letní přestávce jste se vrátil do divizního týmu, ale dlouho tam nevydržel. Nyní trénujete s ligovým Hradcem Králové. Co říkáte na takový skok?

Skok je to určitě velký, když vezmu v potaz, že jsem nastupoval za rezervu Dvora a trénoval s kluky jen jednou týdně, zbytek individuálně. Dalo obrovskou práci vrátit se po tak dlouhé odmlce.

Neutekla ani polovina podzimu a už vám přišla nabídka do Hradce. Bylo to díky vašemu výkonu s „votroky" v poháru?

Ano, bylo.

Vy jste ale už v Hradci jednou působil. V čem je to nyní jiné? Proč zkoušíte znovu něco, co vás před dvěma lety nezaujalo?

Jiné je to v tom, že jsem tenkrát přišel do zimní přípravy. Nevěděl jsem, co mě čeká. Teď už to vím. V Hradci mě to zaujalo už tenkrát, jen tělo se s tréninkovými dávkami nebylo schopné smířit.

Momentálně trénujete s prvním mužstvem, ale hrajete za Převýšov ČFL. Jak se cítíte v ligovém a jak v třetiligovém kádru?

V Hradci i v Převýšově jsou vesměs mladí kluci, takže se mezi nimi cítím dobře. V Převýšově se hraje absolutně jiný systém hry. Zatímco ve Dvoře Králové jsem dostával hodně míčů do prostoru, tady hrajeme jen na jednoho útočníka.

Věříte, že dostanete šanci i v Gambrinus lize?

Udělám pro to vše, co bude v mých silách. Chci jít krůček po krůčku, být trpělivý.