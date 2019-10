Tahle pohádka zatím nemá konec. Chlumečtí fotbalisté se stali postrachem ligových týmů. Po Příbrami v poháru vyřadili i Bohemku, která nastoupila v „plné palbě“. Rozhodující gól na 2:1 vsítil jeden z nejlepších hráčů duelu Tomáš Bastin. Urostlý hroťák se trefil v závěru, favorit už nenašel odpověď.

Podruhé jste vyřadili prvoligový tým, co tomu říkáte?

Je to super, něco neskutečného. Já osobně už jsem moc nečekal, že bychom mohli jít ještě dál. Je to vlastně asi největší vrchol dosavadní kariéry většiny z nás. Postupu do osmifinálesi hrozně ceníme.

Co se týká důležitosti, vstřelil jste životní gól?

Momentálně asi jo.

Momentálně? Jak to chápat?

Snad přijdou další, ne? (zasměje se)

A v dosavadní kariéře?

Asi jo, určitě.

Nepřišel vám zápas podobný jako s Příbramí? Průběh byl stejný. Vedli jste, hosté vyrovnali a když to vypadalo na prodloužení, rozhodli jste.

Je to přesně tak. Hrozně nám pomohl vedoucí gól hned v 1. minutě. Bohemka to pak musela ještě víc otevřít a my jsme tam měli náznaky dalších šancí či penaltu. Ale jo, bylo to hodně podobné. Prodloužení jsme nechtěli. (usměje se)

Osmifinalisté MOL Cupu

SK Slavia Praha

FC Viktoria Plzeň

AC Sparta Praha

FC Slovan Liberec

FC Baník Ostrava

FK Mladá Boleslav

FK Jablonec nad Nisou

FK Teplice

SK Sigma Olomouc

Slezský FC Opava

1. FC Slovácko

FC Fastav Zlín

SK Dynamo České Budějovice

FK Dukla Praha

FK Viktoria Žižkov

FK Chlumec nad Cidlinou

Zklamala vás Bohemka? Třeba v první půli prakticky nevystřelila na branku. Měla jen zblokované střely a přímý kop nad branku.

Tak zklamala. (zamyslí se) To je příliš silné slovo.

Nebo spíš jste hráli tak dobře?

Asi jsme se spíš vybičovali. Nicméně znám to i z druhé strany, když třeba jedeme hrát na krajský přebor. Tak vím, že takové zápasy nejsou zrovna příjemné. Vlastně oni tady mohli jen ztratit a přesně to se stalo.

Pražané do první půle nasadili tři stopery a vy jste se s nimi musel rvát. Sváděl jste souboje třeba s Pokorným, který hrál nedávno francouzskou ligu. Jaké to bylo?

Poky je fakt silný v soubojích. Myslím si, že měl dneska navrch. Spíše jsem se snažil chodit na toho Krcha, ale ten šel o poločase dolů. (usměje se) Oni to pak stáhli na čtyři obránce vzadu. Druhý poločas už byl jen na vůli, ale uběhali jsme to a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, protože jsme chtěli víc.

Kdo by mohl přijet v dalším kole? Koho byste si přál?

Já doufám, že to nebude Slavie. Asi bych si přál Spartu, už jsem si ji přál předtím. Proti Slavii už jsem hrál. Takže radši bych chtěl Spartu. I proto, že je teď hratelná. (zasměje se)

Jste tedy fanoušek Slavie?

Ne, nejsem fanoušek ani jednoho. Nemám v Česku žádný oblíbený tým.

Viník škodu na dveřích uhradí



Rozbité dveře v kabině Klokanů. Jedno z pozápasových témat pohárového duelu, v němž hosté těžko snášeli nečekanou prohru. Jak se však později ukázalo, prasklinu nezpůsobil kouč Martin Hašek, ale jeden z hráčů Bohemians. Když totiž trenér přišel za svými svěřenci do šatny a bouchl dveřmi, ty už byly rozbité. O něco dříve se o to postaral frustrovaný hráč. Ten se později ke svému činu postavil čelem a dle informací z obou táborů je připraven škodu chlumeckému klubu uhradit.

Ofsajd to nebyl



Po skončení pohárového utkání v Chlumci hostující fotbalisté i členové realizačního týmu spílali rozhodčím. Podle nich především neměl platit rozhodující gól domácího Bastina na 2:1, neboť padl z jasného ofsajdu. Jenže omyl. O ofsajd se nejednalo. Z tribuny to vypadalo v pořádku už v první chvíli. Důkazem je pak video. Stačí se podívat na záběry tvcom.cz (domácího klubu) či z České televize, kde je vše jasné. V momentě přihrávky je stoper Pokorný na stejné linii jako chlumecký útočník. Celá akce byla krásným ťukesem chlumeckých hráčů do ementálové obrany Bohemky.

Zápasem jsme se protrápili, přiznal kouč Klokanů Hašek

Favorizovaný prvoligový tým vypadl, což hosté jen těžce nesli. „Dostali jsme gól ze standardní situace po nesmyslném faulu asi ve třicáté vteřině. Celým zápasem jsme se protrápili. Povedlo se nám sice vyrovnat, ale pak jsme inkasovali podle mého názoru z ofsajdu. Podle názoru rozhodčích to bylo v pořádku, takže jsme prohráli,“ uvedl Martin Hašek, trenér Bohemians Praha 1905.

A jak viděl duel jeho protějšek Jan Kraus? „Do zápasu jsme vstoupili výborně, kdy jsme hned z první standardky dali gól. Pětadvacet minut jsme měli hru pod kontrolou. Nedali jsme penaltu a další stoprocentní šanci. Potom se hra postupně vyrovnávala. Bohemka měla do poločasu snad jen dvě zblokované střely z vápna. Do přestávky jsme to uhráli. Ve druhém poločase Klokani hru zjednodušili, začali více nakopávat a uhrávali balony. Od nás to bylo poněkud bojácné. Bylo to takové čekání na inkasovaný gól, který přišel. Poté jsme zase začali hrát, vytvořili si další šance a z jedné jsme vstřelili branku. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli,“ pronesl chlumecký lodivod.

Kterého soupeře by chtěl do osmifinále? „Hlavně někoho doma. Myslím si, že lidé v Chlumci si to zaslouží. Na Bohemku jich přišlo hodně a budeme jenom rádi, kdybyse to mohlo ještě jednou opakovat,“ přál by si Kraus.