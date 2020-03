Příloha vyjde už v pondělí

Tradičně se startem jarní části fotbalových soutěží (ČFL, divize, krajské soutěže) vyjde oblíbená příloha, kde najdete informace o týmech z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Největší pozornost bude upřena na druholigový celek FC Hradec Králové. Sledován ale bude jistě i podzimní pohárový zázrak z Chlumcenad Cidlinou nebo třeba rezerva Votroků, která má za sebou náročnou přípravu.

„Zimní dril jsme absolvovali od 9. 1. v menším počtu hráčů, protože do úvodních dvou týdnů byli do širšího kádru áčka přeřazeni Mach, Bičiště, Mahr a Samko. Kadlec se připravoval ve Vlašimi. Od 20. 1. jsme odjížděli na soustředění do Ústí s kádrem 14 hráčů plus 2 brankáři. Samko zůstal v kádru A mužů, Kadlec odešel na hostování do Chlumce,“ přiblížil trenér Karel Krejčík.

Jarní premiéry



Sobota 7. března

ČFL: Jablonec B – Chlumec (10.15). Divize: K. Hora – Náchod (10.15), Trutnov – Benátky n. J. (14.30), Horky n. J. – Dvůr Králové (16, UT Ml. Boleslav). Krajský přebor: Jičín – N. Bydžov (11.30). I. A třída: N. Město n. Met. – Solnice, Kunčice – Sobotka (oba 14.30), Loko HK – Roudnice (16, UT Všesportovní stadion HK).



Neděle 8. března

FNL: FC Hradec Králové – Líšeň (14.30). ČFL: Ml. Boleslav B – FC Hradec B (10.15). Krajský přebor: Dobruška – Vrchlabí (14), Chlumec B – Kostelec n. O. (UT Kobylice), Rychnov – Kratonohy/Olympia HK, Černilov – Slavia HK, Hořice – Vysoká n. L. (vše 14.30). I. A třída: Trutnov B – Třebechovice (14.15), Č. Skalice – L. Bělohrad, V. Poříčí – Náchod B (oba 14.30).