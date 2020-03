Brankářská škola vznikla v roce 2013. Kam se ji podařilo posunout?

Mareček: Trénovat jsme začali na hřišti v královéhradecké Třebši, které bychom chtěli za tuto možnost zpětně poděkovat. V současné době probíhají naše tréninkové jednotky v jednomz nejmodernějších sportovišť v kraji, ve sportovním areálu královéhradecké Slavie, kde máme možnost využít skvěle připravené hrací plochya tréninkové pomůckyke zlepšení brankářských schopností a dovedností.Na podzim roku 2018 se brankářské školy zúčastnilo 24 gólmanů, což je doposavad nejvyšší počet.

Šebesta: Během fungování tohoto projektu prošlo našimi rukami 10 brankářů, kteří se ze svých mateřských klubů přesunuli do týmů hrajících vyšší ligovou soutěž. Jako příklad můžeme určitě uvést Báru Beránkovou, která navštěvuje brankářskou školu od samého začátku a nyní je členkou kádru české reprezentace kategorie WU17 a ligových Pardubic. Pevně věříme, že na posunu brankářů měly vliv také naše tréninkové jednotky.

Co vše bude obsahovat jarní cyklus, který má právě nyní odstartovat?

Mareček: Do jarního cyklu vstupujeme s 15 brankáři, kteří absolvují 10 tréninkových jednotek pod vedením kvalitních trenérů. Každý brankář se opět může těšit na malý dárek. V každém cyklu se snažíme do tréninku zapojit brankáře s ligovými či zahraničními zkušenostmi.V předchozích ročnících trénink s mladými brankáři absolvovali T. Koubek, J. Lindr, P. Vízek, T. Holý, L. Zima. I na jaro plánujeme oslovit brankáře ke společnému tréninku s následnou besedou.

Je o speciální tréninky zájem? Hlásí se gólmani sami? Nebo je musíte oslovovat?

Šebesta: Hrdě musíme říci, že po každém cyklu opustí brankářskou školu 1 - 2 brankáři z důvodu nabídky profesionálního klubu, ve kterých samozřejmě probíhají taktéž brankářské tréninky. V nižších soutěžícha menších klubech však trenéry pro specifickou prácis brankáři většinou nemají,a tak jsme velice rádi, když nás osloví klub či přímo hráč se zájmem o absolvování našich tréninků. Drtivá většina brankářů navazujev trénincích v dalším cyklua nekončí z vlastní iniciativy.

Jaké má vaše škola plánydo budoucna?

Mareček: Cílem je i nadále pomáhat mladým brankářům v jejich rozvoji. Nejedná se pouze o brankářské schopnosti a dovednosti, ale také o dodržování určitých pravidel, pokory a férového chování.

Šebesta: Brankářskou školu chceme držet v přátelské atmosféře a věříme, žepo poctivé práci se brankářům i brankářkám splní jejich cíle a pomůžeme jimv jejich cestě si třeba jednou zachytat nejvyšší soutěž.