Jičín – Další kolo krajského přeboru mužů nabídlo souboj mezi domácím Jičínem a hosty z Rychnova n. Kn. A pokud chtěli domácí atakovat první polovinu tabulky, museli bodovat za tři body.

SK Jičín – FC Spartak Rychnov 4:1 (1:0). Za krásného podzimního počasí začala obě mužstva aktivně. Hned v první minutě vysunul Chramovský Vacka, ten ale na přihrávku nedosáhl. Ve čtvrté minutě zahrozili po rohovém kopu hosté, ale střely zblokovali domácí obránci. V páté min. střílel z hranice vápna těsně nad Vacek. V 15. min. unikl po pravé straně Kocourek, ale jeho centr zlikvidoval Pěnička.



O dvě minuty později přišla stejná akce hostů a skončila hlavičkou nad Pušovu branku. Ve 21. min. vyslal Zezulka do úniku v tomto utkání aktivního Kocourka, ten našel v malém vápně nabíhajícího Chramovského a ten střelou k tyči dostal domácí do vedení 1:0! Ve 31. min. vstřelil branku T. Haken, ale jeho radost zkazil zvednutý praporek asistenta na pomezí! Domácí hráli aktivně, ale někdy chybělo lepší finální řešení. Poslední velkou šanci měl Jičín ve 45. min., kdy nebezpečně vystřelil Vacek a vyraženou střelu nedokázal Kocourek „uklidit" do branky, ale přestřelil!



Vstup do druhého poločasu se vydařil hostům, když jejich trestný kop ve 47. min. skončil po teči na břevně Pušovy branky! Hosté hrozili především ze standardních situací, tu v 56. min. odvracel hlavou na roh L. Haken. V 66. min. unikl po pravé straně Vacek a jeho přihrávku poslal do sítě T. Haken – 2:0! V 72. min. unikl po pravé straně opět Kocourek a jeho přízemní přihrávku na zadní tyč doklepl do branky Vacek – 3:0!



Do další velké šance vyslal pěknou přihrávkou Drusan Chramovského, ale jeho dlouhé sólo na brankáře neskončilo brankou. Jičín poté kontroloval průběh utkání, ale v 83. min. po centru zprava hosté přece jenom vstřelili branku na 3:1. Reakce domácích byla rychlá, neboť o dvě minuty později unikl po pravé straně opět Kocourek a tentokrát sám zvýšil vedení na konečných 4:1!



Výkon Jičína měl kvalitu, mužstvo hrálo s chutí, bojovalo celý zápas a získalo důležité tři body. Nyní tým čekají poslední dva těžké zápasy, a to venku se silnou Vysokou nad Labem a v posledním kole doma s lídrem tabulky z Kratonoh.



Fakta: Rozhodčí: Štěpán Janeček. ŽK: 1:0. ČK: 0:0. Diváci: 79. SK Jičín: Puš – Materna, L. Haken, Ulvr, T. Veg – Zezulka, T. Haken (81. Jeník), Kocourek, Vacek, Miler (70. Drusan) – Chramovský (77. P. Horáček).



Miroslav Jeník, trenér Jičína: „Naše vítězství bylo v tomto utkání zasloužené. Byli jsme lepší, aktivnější na míči, silnější v kombinaci. Jen škoda, že některé další dobré šance zůstaly neproměněny. Hosté byli nebezpeční hlavně při standardních situacích. Přál bych si, aby jsme takovou chuť do hry, zaujetí a bojovný výkon předváděli v každém zápase!" (kla, dopa)