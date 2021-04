„Takovéhle věci do fotbalu nepatří. Aspoň mladí kluci zažili, jak fungují nižší soutěže, a budou se snažit dostat do vyšších,“ dodává.

Ústí vyhrálo z opakované penalty nařízené za nástřel do hrudi. Další detail? Záložník Dominik Bičiště byl po ošetřování držen rozhodčím osm minut za lajnou. „Koukali jsme na to pak na videu,“ připomene si Plašil.

Proč je tato příhoda zmiňována? Ústí nad Orlicí je srdcovou záležitostí Michala Blaschkeho, mocného muže z fotbalového zákulisí, velkého příznivce a podporovatele Romana Berbra, bývalého místopředsedy asociace, který je nyní obviněn z defraudace a podplácení.

„Ano, potkával jsem se s Romanem Berbrem jak fotbalově, tak třeba na plesu v Plzni, kam jezdilo mnoho zástupců i od nás z kraje, kteří se dnes k tomu nehlásí, ale fotky mluví jasně. Víte, je zarážející, že se mluví pouze o mně – o vztahu Jindry Novotného, Aleše Melouna, staronových předsedů OFS Svitavy a OFS Chrudim, vůbec. Dnes říkají, jak budou fotbal dělat jinak… Když se zeptám: Jak jinak? Tak nemají odpověď,“ prohlašuje.

CO VYHROŽOVÁNÍ?

Blaschke bude v sobotu kandidovat na předsedu okresního svazu v Ústí nad Orlicí. Rovněž se chce znovu ucházet o funkci šéfa krajského svazu. To však zatím není jisté, protože se proti němu zvedla vlna odporu.

„Patří mezi ty lidi, kteří by měli chodit kanály, a ne kandidovat na funkce v OFS či dokonce v KFS. Jenže jsou to bezpáteřní lidé, kteří psaním pomlouvačných poloanonymů, manipulací, vyhrožováním a obavami z kostlivců ve vlastní skříni, přivedli fotbal tam, kde je. Dnes by se měl stydět, omlouvat, a ne se dále snažit škodit fotbalu,“ je nekompromisní Petr Špaček, čestný předseda klubu z Živanic.

Proč čestný? Protože byl vyloučen z asociace za kritiku Berbrovy klaky…

Jeho názor není ojedinělý. Je však zajímavé, že na adresu Blaschkeho odpůrců dorazila řada drsných vzkazů. Bylo jim vyhrožováno. Zmínil to například René Živný, kandidát na předsedu OFS Pardubice a KFS. Nyní o tom nechce mluvit, byť zkraje roku skutečnost potvrdil. Dnes ke kandidatuře Blaschkeho říká: „Už když jsem kandidoval do voleb dříve, tak jsem říkal, že nekritizuji protikandidáty. To děla spousta jiných lidí. Představuji hlavně to, co chci udělat. Každý si to musí v hlavě přebrat.“

„Pokud mu bylo vyhrožováno, měl se obrátit na policii. S panem Živným jsem naposledy hovořil v listopadu 2020, kdy mi sdělil, že bude kandidovat. Pokud to spojuje s lidmi z mého okolí, jenom pan Živný ví, proč si to spojuje. Nemá špatné svědomí?“ reaguje Blaschke.

Jenže je tu další hlas. Kandidát na předsedu OFS Ústí nad Orlicí Roman Žďárský vykládá: „Jednou v neděli mi zavolala přes aplikaci Whats App osoba velice blízká předsedovi Pardubického KFS. Dotyčný mi vyhrožoval, že na mě podá trestní oznámení za mé aktivity ve volbách do PKFS. A to na základě právnické analýzy, kterou si vyzvedl v Praze. V průběhu rozhovoru mě začal zastrašovat. Oznámil mi, že ho ještě neznám. Cituji: Když se rozzlobím, tak dokážu bejt zlej… Bohužel ani přes mé urgence prostřednictvím SMS zpráv mi nic nedoručil.“

Napětí je očividné. Podle zákulisních zpráv totiž Blaschke v Ústí může prohrát. A to fakt nechce…

KOMENTÁŘ: Taťkův zdárný syn a klon



Říká se mu „Malý Berbr“, vždyť i on sám navázání na Romana Berbra, bývalého předsedu fotbalové asociace, jenž ve fuknci skončil kvůli obvinění ze zpronevěry a uplácení, přijímá.



Michal Blaschke, mocný funkcionář z Pardubického kraje, přesně zapadá do škatulky „Berbrovec“.



Důvody? V kraji dosud držel absolutní moc, do „jeho“ Ústí nad Orlicí se soupeři bojí jezdit. Dále: Nepřipouští diskusi, jiný názor je ihned špatný. Nepříjemná otázka od novinářů je kampaň, je nutné na ni zareagovat útokem.



Přesně tak se chová Berbr, jemuž jeho věrní přezdívají Náčelník či Taťka.



Blaschke je jeho zdárný synek.