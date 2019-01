Jičín - V sobotním utkání fanouškové věřili, že mužstvo doma uspěje a vrátí se zpět do horní poloviny tabulky. Trenéři mají stále potíže se sestavením obrany, navíc v pátek se na tréninku zranil Vejvoda, takže další problém.

ONDRA ŠTĚRBA (uprostřed) střílí první gól Jičína a již jen sleduje, jak míč z jeho hlavičky napíná síť branky Vlastimila Lasáka, který nakonec kapituloval v Jičíně dvakrát. | Foto: Josef Hlaváček

SK Jičín – TJ Velešov Doudleby n. Orl. 2:1 (1:0)

Už ve 24. minutě se zrodila pěkná akce, kterou dovedl k zakončení Malý, když posadil míč na hlavu Štěrby a ten otevřel skóre – 1:0. Ve 48. minutě Štěrba poslal míč Gaubmannovi a ani on nezaváhal – 2:0. To už vládla spokojenost, kterou ale narušila 71. minuta, kdy po kiksu jičínské obrany skončil míč za Pušovými zády. Nakonec se zrodilo zasloužené vítězství, o které se však domácí vinou neproměňování i sebevětších šancí až do konce zápasu strachovali.

Branky: 24. Štěrba, 48. Gaubmann, 71. vlastní. Rozhodčí: Samko (Náchod). ŽK: 1:0. Diváků: 150. Jičín: Puš – Rohlíček, Macháček, Zlámal, Malý – Horčičko, Gaubmann, Mikolášek, Vích – Štěrba (66. Wojcik), Topič. Trenéři Mikolášek, Matějka.

(epá)