Jičín – K utkání 28. kola krajského přeboru přijel tým obsazující v jarní části soutěže nejčastěji desátou příčku tabulky. Jičín byl favoritem, přestože v podzimní části soutěže v Hradci tři body ztratil.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

SK Jičín – FC Slavia Hradec Králové 3:3 (2:1). Od první minuty byli domácí lepším celkem. Soupeř se dlouhé minuty před jičínskou svatyni ani nepodíval. Domácí šli také do zaslouženého vedení. V 15. minutě s přispěním hostujícího gólmana Maška trefil přesně z trestného kopu Tomáš Haken a bylo to 1:0. Ve 29. minutě po rychle rozehraném autovém vhazování zvýšil Vích na 2:0 a nikdo nepochyboval o možnosti zvratu v utkání. Navíc v té době měl Jičín už šest rohových kopů. Varováním mohla být 31. minuta, kdy po nepřesné rozehrávce jednoho z jičínských obránců získal míč na hranici šestnáctky hostující Veselý, umístěnou střelou snížil na 2:1 a stanovil tak skóre prvního poločasu.

Do druhého nastoupili hosté jako vyměnění. Zlepšili pohyb i bojovnost a domácím začali dělat starosti. Jičínský útok neudržel míč, přestával si vytvářet brankové příležitosti, záloha vyklidila pole, obrana chybovala. A soupeř toho využil. Na 2:2 vyrovnal v 62. minutě znovu hostující Veselý a v 70. minutě šli dokonce Hradečtí Homolkou do vedení 2:3.

V dalších minutách se sice domácí trochu probrali, ale na rozjetého soupeře to nestačilo. Ještě, že nakonec v nastaveném čase bojovník Jarda Řeháček vyrovnal a stanovil tak konečný výsledek na 3:3. Bylo to utkání rozdílných poločasů, v tom druhém jako by Jičín neměl bránit. V sobotu na umělce za stálého deště to nebyla ze strany domácích žádná velká sláva. Utkání měli sice parádně rozehrané, ale v dalších minutách přenechali zbytečně otěže utkání soupeři.

Branky: T. Haken, Vích, Řeháček – Veselý 2, Homolka.



Další utkání sehraje Jičín na hřišti sestupem ohrožených Kratonoh.

⋌(vej)

Fakta z utkání:

Fakta – branky: 22. Povr, 25. Froněk, 44. Macháček, 72. Semerák – 88. Hrubý. Rozhodčí: Myška. ŽK: 0:3. Diváci: 120. Poločas: 3:0. 1. FK Nová Paka: Binder – Kordík, Faitl , Ptáček, Jisl – Povr, Rozsévač, Bažík (60. Semerák), Janda – Froněk (75. Pařízek. Macháček. SK Holice: Bačina (62. Schmeiser) – Valenta, Kopřiva, Merkl,, Chvála – Madály, Ručka, Kroutil,Zeman – Derka, Pištora (46. Hrubý).⋌(jp)