V Třebši to nebyl pro celek z Jičínska vůbec lehký duel, což potvrdil i hrající trenér Tomáš Sedláček, který o hradeckém týmu dokonce řekl, že to byl nejtěžší soupeř. Souhlasí i Bernard. „Trenér má pravdu. Jejich kluci byli aktivnější a důraznější oproti jiným sokům. Rychle dostupovali a nenechávali nám moc prostoru,“ přiznal.

Kopidlno šlo do vedení ve 27. minutě zásluhou branky Petra Jandy, domácí odpověděli hned po změně stran, když srovnal Pavel Fridrich. Rozhodující moment utkání však přišel z kopačky Bernarda v 51. minutě. „Po rohu se ke mně odrazil míč, hodil jsem si ho do vápna, nasadil si klapky na oči a prostě jsem vypálil,“ popsal šťastný střelec svůj gól. „Zápas to jinak byl vcelku vyrovnaný, nebylo to úplně jednostranné,“ dodal Bernard k zápasu.

close info Zdroj: archiv hráče zoom_in Vojtěch Bernard.

On sám může porovnávat, protože byl i u loňského postupu z I. B třídy o level výš. „Je to velký rozdíl. Tahle soutěž je mnohem fotbalovější, ale také o něco běhavější,“ myslí si.

Výsledkově se však pro Kopidlno očividně nic nezměnilo, v tabulce pořád patří do špičky. „Chceme zůstat co nejvýš,“ souhlasí nadějný hráč.

A jak je to u něj s osobními ambicemi? „Fotbal hraji pro zábavu. Na druhou stranu bych byl rád, kdybych si někdy mohl s Kopidlnem zahrát třeba kraj,“ zasní se Bernard.

„S fotbalem jsem začínal v Jičíněvsi pod Martinem a Jakubem Pankrácovými. Zvolil jsem si ho sám, ale podporovala mě celá rodina. Hlavně mě k němu vedli táta s dědou,“ vzpomíná.

Mimo tréninky však nejpopulárnější sport na světě nesleduje. „Pustím si maximálně Euro či mistrovství světa. Přiznám, že mě nebaví na fotbal koukat, raději ho hraju,“ usmívá se Bernard. „Mimo něj mě baví trávit čas s rodinou, přítelkyní a přáteli,“ uzavírá osobnost uplynulého víkendu.