V I. B třídě patří středopolař Železnice Michal Beránek (32) mezi ostřílené borce. Svůj tým z pozice kapitána směle vede za postupem. Železnice totiž na podzim dominovala, když v devíti odehraných kolech získala 23 bodů a vévodí soutěži. Vyjde postup?

V kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát v devíti letech ve Valdicích. Na první gól si bohužel nevzpomínám.

Michal Beránek je kapitánem Železnice.Zdroj: is.fotbal.czNa co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Nejvíc hrdý jsem na to, že jsem momentálně v Železnici kapitán a že mohu předávat své zkušenosti mladším spoluhráčům. Takže vlastně všem.

S jakým známým hráčem jste si zahrál nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Myslím, že zajímavých hráčů je dost i v naší soutěži. Na turnajích v malé kopané jsem potkal hráče, jako jsou Zdeněk Grygera, Karel Piták, Jakub Kyselo.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Věcí k smíchu, nebo spíš k pláči bylo hodně. Teď mě napadá například situace, kdy jsme hráli v Dolní Kalné (asi před 2 lety) a prohrávali jsme 0:3 po poločase. Druhou půli jsme dali dva góly a mohli dát třetí. Ale jeden náš nejmenovaný spoluhráč si před prázdnou brankou na malém vápně šlápl na balon a nakonec jsme prohráli.

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Doufám, že se očistí, ale důvěra je teď opravdu malá. Nepamatuji si zápas, kde bych mohl říci, že byl nějak ovlivněn. Na téhle úrovni si myslím, že se spíš rozhodčímu zápas nepovede, než že by to nějak chtěl.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Já jsem na začátku února podstoupil operaci kotníku, takže teď bohužel nemohu ještě nic dělat. Ale prosinec i leden, pokud to šlo, jsme se snažili chodit alespoň běhat.

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

Raději se nevážím. Ale myslím si, že asi ano (směje se).

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Jako hráč se potřebuji dát teď hlavně do kupy. Poté bych chtěl postoupit s Železnicí do I. A třídy. Pak mohu v klidu odejít do fotbalového důchodu (směje se). Trénovat mě baví, tak doufám, že se tomu budu moci věnovat až skončím.