Jičínsko - Lídr 1. A třídy zvítězil díky gólu Rycheckého. V OP mužů vstřelil žlunický Fiala pět branek.

Mistrovské soutěže mají za sebou další kolo.

Výsledky:

1. A třída: FK Černilov – TJ Lázně Bělohrad 0:1 (0:0). Fakta: Branka: 53. Rychecký. Černilov: Voltr – Zumr, Šrámek (80. Hlína), Ježek, Schwarzer, Matoušek, Kráčmer, Charous, Hrubý, Šmied (46. Schod), Markovič (59. Štěnička). Lázně Bělohrad: Gall – Blažek, Šoufek, Kazda – Šrám, Wagenknecht, Loner, Lánský, Berger (90. Zejfart), Rychecký (80. Michálek), Odvárko (70. Hrnčíř).

Oldřich Velich, trenér Lázní Bělohradu: „Další „domácí utkání" podobné jako „vejce vejci"! Soupeř dobře brání a čeká na naše chyby. Šance si vytvoříme, když je ale neproměníme, nemůžeme mít zápas pod kontrolou tak, jak bychom si představovali. Férové utkání z obou stran podpořené dobrými výkony rozhodčích."

1. B třída, finálová skupina: TJ Rudník – SK Jičín B 2:3 (1:1). Fakta: Branky: Knap 2 – Pluhař, Janda, Horáček. Rudník: D. Čáp, Jebavý, Štemberka, Víšek, Beláň, Vydra (J. Čáp), Janoušek (Pecold), Privara, Kučeravý, Zeman, Knap. Jičín: Mauer – Mészáros J., Bryscejn, Kirschner, Šaroun – Veg J., Bucek, Janda, Klaban (54. Sajdl) – Horáček P., Pluhař.

Roman Mikolášek, trenér Jičína B: „Na toto utkání jsme sotva dali dohromady 11 zdravých hráčů, pomoc museli i dorostenci s dopoledním zápasem v nohách. Proto jsme za plný bodový zisk rádi. Posledních 15 minut jsme dohrávali, po zranění Jandy, o 10 hráčích. Výborný výkon podal útočník P. Horáček, který byl u všech našich branek."

1. B třída, skupina o sestup: FK Dolní Kalná – SKP Valdice 7:1 (2:0). Fakta: Branky: Tomáš Jiřička 3, Tauchman 2, David Ježek, Jaroslav Jiřička z pen. – Vilímek. Dolní Kalná: Šulc – V. Bartoš (48. V. Kodytek), Navrátil, Dědek, A. Kodytek – J. Jiřička, Najman (M. Bartoš), Landyš, Tauchman, Hampl (61. D. Ježek) – T. Jiřička (77. M. Tauchman). Valdice: Mäsiar – Vilímek, Sedlák, Drahoňovský, Maxa (23. Toráč), Rejman, Románek (79. Vích), Sobotka, Volšička, Vočka (79. Čech), Špicar.

Vladimír Kalenda, hrající trenér Valdic: „Tento zápas se nám vůbec nepovedl. V prvním poločase jsme vytvořili několik hrubých individuálních chyb, ze kterých soupeř vsítil dvě branky. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a nakonec domácí zaslouženě zvítězili. Tuto porážku musíme hodit za hlavu a připravit se na další utkání."

Sokol Kunčice n. L. – FK Kopidlno 0:0, PK: 4:2. Fakta: Kunčice n. L.: Petrák – Chlum, Kracík A., Punner, Gaszi, Kracík M., Míč, Adolf (46. Kužel), Jílek, Krejčík (88. Stejný) (90. Jeřábek D.). Kopidlno: Brožíček – Malý (56. T. Dřímal), Janáček, Láďa Komárek, Dyčenko (78. Ďorď) – Zedek (70. J. Dřímal), Černovský, Hnát, P. Komárek – Berounský, Poutník (46. Valnoha).

Miloslav Havelka, trenér Kopidlna: „Rád bych něco z našeho herního projevu pochválil, vyzdvihl, ale marně přemýšlím co. Obranná řada splnila svůj úkol, ale ve hře dopředu jsme prakticky nic nevymysleli, a to jsme hráli dobrou půlku utkání přesilovku. Dvě slibné šance jsme nezužitkovali a v penaltovém rozstřelu, i když se náš brankář blýskl parádním zákrokem a živil naději na dva body, jsme nakonec pohořeli."

Sokol Libáň – Baník Žacléř 2:2 (0:2), PK: 3:1. Fakta: Branky: 74. Sítař z pen., 76. Pešta – 9. Popelka, 22. Janata. Libáň: Hampl – Juza, Valnoha (30. Kalinka), Mutzer, Smetana – Hlavatý, Pešta, Cristea, Sítař – Balcar (46. Bányácski), Tarant (60. Mička). Žacléř: Pelc – M. Těžký, Mádle, Popelka, T. Skála – M. Skála, Cvik, Kovačík, Mirga (57. J. Těžký) – Janata, Maňuch (57. Ondráško).

Jiří Pešta, vedoucí mužstva Libáni: „Začátek utkání jsme tradičně prospali a do konce první půle byli horším mužstvem. Střídání v poločase přineslo do naší hry více klidu a díky převaze v druhém poločase jsme zaslouženě vyrovnali. Hampl opět skvěle vychytal pokutové kopy, a tak jsme si ziskem aleaspoň dvou bodů udrželi teoretickou šanci na umístění, které by nám zaručilo účast v 1.B třídě."

Okresní přebor mužů: Stará Paka – Jičíněves 3:0 kontumačně. Hosté dorazili s malým počtem hráčů. L. Bělohrad B – Nová Paka 0:2 (0:1). Branky: Wojcik 2. Rozhodčí: Medlík, ŽK: 1:1. Diváci: 210. (!). Lužany – Podhradí 0:1 (0:0). Branka: Veselý. Rozhodčí: Mahrla, bez karet. Diváci: 111. Kopidlno B – Žlunice 0:5 (0:2). Branky: Fiala 5 (!). Rozhodčí: Soukup. ŽK: 3:4, vyloučen domácí Dřímal. Diváci: 65. Hořice B – Železnice 2:2(1:1), PK: 2:1. Branky: Minčák, Rubeš z pen. – Beránek 2. Chomutice – Milíčeves 0:0, PK: 3:2. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 4:4. Diváci: 30.

1. Nová Paka 16 14 2 0 0 70:14 46

2. L. Bělohrad B 16 12 1 0 3 53:19 38

3. Chomutice 16 9 2 0 5 35:23 31

4. Železnice 16 9 1 1 5 39:21 30

5. Žlunice 16 8 0 4 4 43:23 28

6. Hořice B 16 7 2 0 7 35:35 25

7. Podhradí 16 6 2 1 7 26:37 23

8. Stará Paka 16 5 2 2 7 22:33 21

9. Milíčeves 16 4 3 2 7 27:26 20

10. Lužany 16 4 0 2 10 15:42 14

11. Kopidlno B 16 2 1 3 10 25:54 11

12. Jičíněves 16 0 0 1 15 12:75 1

Okresní soutěž mužů: Libuň – Češov 0:2 (0:0). Branky: Haken, Čonka. Rozhodčí: Plíšek. ŽK: 1:1. Diváci: 37. Robousy – Libáň B 0:4 (0:2). Branky: Horák 3, Tu Hai Linh. Rozhodčí: Jenčovský. ŽK: 1:1. Diváci: 34. Žeretice – Dětenice 0:2 (0:0). Branky: Šolc, Novotný. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Železnice B – Nemyčeves 3:3 (1:2), PK: 6:5. Branky: Daniš 2, Ziegelheim – Hochman 2, V. Řada. Rozhodčí: Skrbek. ŽK: 1:2. Podhradí B – Miletín B 2:7 (0:4). Branky: Obrmajer, Zachoval – Drahonínský 2, Knajfl, Jalový, Kulhánek, Balihar, Zdeněk. Rozhodčí: Plíšek, bez karet, Diváci: 33. Volno měla Sobotka B.

1. Sobotka B 14 10 1 0 3 54:22 32

2. Nemyčeves 14 8 3 1 2 41:26 31

3. Železnice B 15 7 3 1 4 33:24 28

4. Miletín B 14 9 0 0 5 51:31 27

5. Dětenice 15 8 1 1 5 37:22 27

6. Robousy 15 5 2 3 5 33:30 22

7. Libáň B 14 4 4 0 6 28:27 20

8. Češov 14 5 0 2 7 29:31 17

9. Libuň 15 4 1 3 7 23:29 17

10. Žeretice 15 4 0 2 9 16:45 14

11. Podhradí B 15 1 0 2 12 23:81 5