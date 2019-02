Lázně Bělohrad – Je za námi další mistrovské kolo. V nejvyšší krajské lize přivítaly Lázně Bělohrad favorita z Nového Bydžova, RMSK Cidlinu. Utkání skončilo dvoubrankovým vítězstvím hostů. Domácí tým výrazným způsobem podržel brankář Marek Gall.

Krajský přebor: TJ Lázně Bělohrad – RMSK Cidlina A 0:2 (0:1). Fakta: Branky: 41. Jelínek, 83. Blažej z pen. Lázně Bělohrad: Gall – Zejfart (58. Holomba), Lánský, Kazda – Šrám, Wagenknecht, Loner, Blažek (46. Topič), Berger (89. Šorm) – Odvárko (88. Černý), Hrnčíř. RMSK Cidlina: Strýhal – Žalman, Matějka, Stránský, Zich – Mokošín (77. Vaněk), Šorm (67. Pokorný) – Mejstřík, Holec (89. Vrabec), Blažej – Jelínek (63. Trejbal).



Oldřich Velich, trenér Lázní Bělohradu: „Cidlina u nás potvrdila svou kvalitu a zaslouženě vyhrála. My jsme ji to však svým výkonem velice usnadnili. Především v první půli nás provázela bojácnost a herní nedisciplinovanost. Po přestávce jsme se zlepšili, ale na obrat to již nestačilo. Spíše než výsledek mne mrzí, že jsme herně nenavázali na předchozí zápasy."



Vladimír Blažej, trenér RMSK Cidlina: „V naprosto nezářijovém počasí si oba týmy hrábly. Hrál se bojovný zápas s nasazením, emocemi i kvalitními pasážemi. Za první půli jsme si vedení zasloužili, domácí výrazně podržel skvělý Marek Gall. Ve druhém poločase Bělohrad přidal a utkání bylo stále otevřené. Rozhodlo naše rychlé rozehrání trestného kopu, Vaňkovo sólo na Galla, následný faul a penalta. S anglickým týdnem jsme velmi spokojeni, šest mistrovských bodů, postup v poháru a tři čistá konta gólmana Strýhala."



1. A třída: FC Vrchlabí – SK Sobotka 4:1 (2:0). Fakta: Branky: 3. Hájek, 17. Fink, 58. Žďárský, 59. Tomčík z pen. – 90. Taneček. Vrchlabí: Hladík (85. Tuž) – Navrátil, Pleva, Zajíc, Hájek – Mejvald, Fink (84. Bürger), Tomčík (74. Mejsnar), Tauchman (52. Jech) – Žďárský, Havránek (20. Matěják). Sobotka: Mäsiar – Klečal, Prokorát, Bárta, Juriga – Pavlíček (29. Topič), Men (70. Halbych), Knobloch, Nývlt (58. Taneček) – Přikryl, Wojcik.



David Votoček, trenér Vrchlabí: „Na domácí půdě se nám zatím daří. Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou, dařila se nám kombinace a dokázali jsme se prosadit i střelecky. Díky tomu zůstaly body zaslouženě doma."



Ladislav Štrobl, trenér Sobotky: „Domácí byli jednoznačně lepším týmem jak v pohybu, tak v práci s balonem, a proto zaslouženě získali tři body."

OP muži, celé kolo: L. Bělohrad B – Chomutice 6:3 (5:1). Branky: R. Šorm 2, Fejgl, Feix, Zahradník, M. Šorm. Rozhodčí: Střížka, žluté karty 2:2, 75 diváků. Nemyčeves – Podhradí 5:0 (2:0). Branky: Tomášek 3, L. Jezbera, Janků. Rozhodčí: Materna, žluté karty 2:0, 56 diváků. St. Paka – Žlunice 3:1 (1:1). Branky: Rolf 2, Pakosta. Rozhodčí: Kučera, žluté karty 1:1, 80 diváků. Lužany – Libáň 0:0, PK: 2:3. Rozhodčí: Plíšek, žluté karty 1:2, 79 diváků. Hořice B – Kopidlno 2:0 (2:0). Branky: Kolovrátník, Sláma. Rozhodčí: Materna, žluté karty 3:2, 78 diváků. Železnice – Milíčeves 1:0 (0:0). Branka: Beránek. Rozhodčí: Šťastný, žluté karty 1:1, 142 diváků.



1. Nemyčeves⋌4 4 0 0 0 13:2 12

2. Železnice ⋌4 3 1 0 0 16:7 11

3. Stará Paka ⋌4 3 0 1 0 11:3 10

4. Kopidlno ⋌4 3 0 0 1 10:3 9

5. L. Bělohrad B⋌4 3 0 0 1 12:7 9

6. Lužany ⋌4 1 1 2 0 5:4 7

7. Hořice B ⋌4 2 1 1 0 5:4 7

8. Žlunice ⋌4 0 1 0 3 7:12 2

9. Libáň ⋌4 0 1 0 3 4:16 2

10. Podhradí ⋌4 0 0 1 3 1:13 1

11. Milíčeves⋌4 0 0 0 4 2:8 0

12. Chomutice ⋌4 0 0 0 4 5:14 0



Okresní soutěž (3. třída) muži, celé kolo: Dětenice – Železnice B 1:1 (1:0), PK: 1:2. Branky: Dolejš – Kyselo. Rozhodčí: Novotný, žluté karty 0:2, 40 diváků. Robousy – Sobotka B 3:4 (2:1). Branky: Drbohlav 2, Karásek – Čepička a Miulecký 2. Rozhodčí: Šťastný, bez karet, 31 diváků. Kopidlno B – Češov 4:2 (2:1). Branky: Klaban, Zikmund, T. Zedek, Havelka – Lukáš, Pikeš. Rozhodčí: Šťastný, žluté karty 2:2, vyloučení: Kazda – Ouhrabka, 73 diváků. Miletín B – Žeretice 10:0 (2:0). Branky: Kulina 5, Novotný 3, Kožíšek, Kulhánek. Rozhodčí: Novotný, žluté karty 1:1, 55 diváků. Podhradí B – Jičíněves 0:5 (0:1). Branky: Splítek 3, Ulip, Mendl. Rozhodčí: Šnajdr, žluté karty 1:0, 47 diváků.



1. Železnice B⋌4 3 1 0 0 13:4 11

2. Dětenice ⋌4 3 0 1 0 10:3 10

3. Kopidlno B⋌3 3 0 0 0 13:3 9

5. Miletín B ⋌4 2 0 0 2 18:14 6

6. Jičíněves ⋌4 2 0 0 2 12:8 6

7. Robousy ⋌4 2 0 0 2 11:11 6

8. Sobotka B ⋌ 4 2 0 0 2 10:10 6

9. Češov ⋌4 1 0 0 3 15:14 3

10. Libuň ⋌3 1 0 0 2 5:9 3

11. Žeretice ⋌4 0 0 0 4 2:16 0

12. Podhradí B ⋌3 0 0 0 3 2:19 0