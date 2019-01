Jičín – Pohár Královéhradeckého fotbalového svazu dospěl do osmifinálových bitev. V nich se ve středu představili tři okresní účastníci krajského přeboru.

Do jarního čtvrtfinále se nakonec podívá jediný, mužstvo Lázní Bělohradu, jenž doma zdolalo v okresním duelu Jičín (1:0). Hořice přivítaly RSMK Cidlinu, po poločase prohrávaly o jednu branku a i přes výrazné zlepšení ve druhé půli nakonec odešly poraženy 2:0.



Pohár KFS: TJ Lázně Bělohrad – SK Jičín 1:0 (1:0). Fakta: Branka: 40. Šrám. Lázně Bělohrad: Gall – Zejfart, Lánský, Kazda, Šrám, Wagenknecht, Holomba (90. M. Šorm), Kobrýn (82. P. Feix), Odvárko, Hrnčíř, R. Šorm (77. L. Feix). Jičín: Puš – Materna, Řeháček, Macháček, Bucek (73. Krykorka) – Ulvr, Kocourek, Míka, Khun (46. Klaban), Miler – Kraus (77. Nálevka).



Oldřich Velich, trenér Lázní Bělohradu: „V pohárovém derby jsme chtěli „pilovat" svůj kombinační, aktivní fotbal, a to i přes užší kádr (zranění, vyloučení a v týdnu chybějící gastarbeiteři). Především v první půli se nám to celkem dařilo.



V druhém dějství favorizovaný soupeř ještě více zjednodušil hru, vynechal střed hřiště, posunul nejvyšší hráče z obrany do útoku a dlouhými nakopávanými míči nás chtěl přetlačit. My jsme však byli pozorní. V těchto chvílích nám ale chyběla trpělivost a kvalita v protiútocích."



Miroslav Jeník, trenér Jičína: „Když nám celý zápas dělá velký problém zpracování míče, první dotek s míčem, přesná rozehrávka, nejsme schopni si vytvořit jednu pořádnou kombinaci. U většiny odražených míčů jsme později než domácí, proto z toho nemůže vyjít nic jiného, než zasloužená porážka. Náš výkon tak musím hodnotit jako katastrofální!"



Jiskra Hořice – RMSK Cidlina A 0:2 (0:1). Fakta: Branky: 42. Mejstřík, 66. Obermajer. Hořice: Žižka – Šeda, D. Palm, Ruml, Vodnárek (54. Kulhánek) – Tomáš (46. P. Palm), Nečesaný (79. Antoš), Rubeš, P. Kuneš – Melichar (66. Skalský), Vávra. RMSK: Strýhal – Žalman, Mokošín, Stránský, Vrabec (57. Obermajer) – Mejstřík, Šorm (72. Dóme) – Trejbal, Blažej, Zich – Holec (81. Pilný).



Josef Vydra, vedoucí mužstva Hořic: „První poločas jsme se vlastně jen bránili a branka byla logickým vyústěním převahy Bydžova. Ve druhém poločase jsme se přece jen dostali i do šancí, ale branka nám už čtvrtý zápas není souzena."



Vladimír Blažej, trenér RMSK: „Zápas jsme chtěli zvládnout a jít do jarního čtvrtfinále. Postrádali jsme sice šestici hráčů, ale kádr je dostatečně široký na to, aby tuto situaci zvládl, byť jsme ho na tento zápas doplnili třemi dorostenci. V první půli jsme hru poměrně kontrolovali, v druhé části hry se domácí výrazně zlepšili a určitě jsme uvítali druhý pojišťovací gól. Velmi dobré výkony podali hráči Mokošín a Strýhal."