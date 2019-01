Miletín – Krajská 1. A třída má v sezoně 2015/2016 hned čtyři okresní zástupce. V našem hodnocení podzimní části se vracíme za posledním z nich. Mužstvu Miletína se po postupu z 1. B třídy příliš nedařilo a po slibném úvodu soutěže postupně kleslo až na čtrnáctou příčku se třinácti body.

Postřehy a hodnocení z pohledu Miletína poskytl asistent trenéra Antonin Kraus. „V uplynulém ročníku 1. B. třídy jsme skončili na druhém místě. Díky postupovým a sestupovým přesunům ve vyšších soutěžích se nám po dlouhých sedmi letech podařilo vrátit do druhé nejvyšší soutěže v kraji. Pro výbor fotbalového oddílu to znamenalo vyřešit několik úkolů jak zajistit důstojné účinkování v této soutěži.

Fakta z podzimu

SK Miletín (14. místo, 13 bodů). Počet vstřelených branek: 17. Počet obdržených branek: 39. Nejvyšší výhra: SK Miletín – SK Třebechovice 2:0. Nejvyšší porážka: SK Miletín – SK Libčany 0:8. Nejlepší střelec: Zdeněk Urban – 5 branek.

Za prvé pokrýt finanční náklady, což se díky sponzorům a městu podařilo a za druhé doplnit kádr. Podařilo se proměnit hostování brankáře Richtera na přestup a přivést ofenzivního hráče Andrleho. Za třetí bylo také cílem přivítat zkušeného trenéra. Tento bod se i přes velkou iniciativu a jednání s mnoha adepty nepodařilo splnit. Týmu se tedy ujala dvojice Machačka a Kraus. Předsezónní příprava však přinesla pro trenéry velké zklamání. Místo euforie z postupu a snahy zahrát si vyšší soutěž, brali někteří hráči tuto skutečnost, jako by se nic nestalo. Neuvědomili si, že tato soutěž je pro ně výkonnostním stropem a bez tréninku se hrát zkrátka nedá.

Do sezony jsme šli s vědomím příznivého losu. Bylo nám jasné, že body musíme získat hlavně v první polovině soutěže. To se také podařilo a po sedmém kole jsme byli s dvanácti body na šestém místě tabulky. Postupně však přicházely problémy. Kvůli zranění ze sestavy vypadli Urban a Novotný, Němeček trávil dovolenou v Americe a po zápase v Hořicích opustil mužstvo Leplt, který odjel pracovat do Anglie. To byl velký zásah do našeho úzkého kádru.

Ve zbývajících zápasech se nám už bodově nedařilo a klesli jsme až na čtrnácté místo. Přesto si myslím, že mužstvo mělo síly na lepší umístění a minimálně šest až devět bodů nám proteklo skrz prsty. Čeká nás tak horké jaro a je na hráčích, jak se v nově zrekonstruovaném areálu na odvety připraví."