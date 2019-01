Královéhradecko - Zástupci Deníku opět vyrazili do ulic, aby se náhodně vybraných občanů zeptali na názory k dalšímu tématu. To bylo tentokrát zaměřeno na šance české fotbalové reprezentace při právě startujícím mistrovství Evropy v Polsku.

Jakub Novosad. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Jakub Novosad, 27 let, Sobotka:

Fotbal sleduji dlouhodobě, i naši reprezentaci, a musím říct, že jsem v tomto směru dost skeptický. Ať je náš trenér jakýkoliv, konečně zapracoval na nových hráčích, tak uvidíme. Styl hry na jednoho útočníka nám ovšem nemůže přinést úspěch.

Aleš Koza, 35 let, Hradec Králové:

Budou to mít hodně těžké. Nejdřív musí postoupit ze skupiny, to je první postupný cíl, pak můžou myslet na medaili. Musím se přiznat, že jsem spíš pesimista. Přesto se budu na zápasy dívat – budu je sledovat v televizi.

Karel Klimeš, 34 let, Police nad Metují:

Na Euru je šance vždy pro každého. Vyhraješ čtvrtfinále a je jistá medaile. Může to platit i pro náš nároďák. Podle mě ale nepostoupíme ani ze základní skupiny. Myslím, že letošní překvapení bude ze severu. Nečekaný medailista bude Švédsko.

Jakub Daniel, 27 let, Dvůr Králové:

Myslím, že máme relativně mladý tým, ale už to není éra Poborského a Nedvěda, kteří měli větší fotbalové myšlení a hlavně velké české srdce. K dnešnímu výběru Česka jsem skeptický, i na postup ze skupiny bude třeba trocha štěstí.

Oldřich Skořepa, 51 let, Rychnov nad Kněžnou:

Zisku medaile rozhodně nevěřím. Podle mě není příliš reálný ani postup ze základní skupiny, ačkoliv nepatří k nejtěžším. Přesto budu našim fotbalistů fandit a jejich zápasy si ujít nenechám. Na fotbal se nejraději dívám doma.