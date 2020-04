Čtenáři se dozvěděli, jak fotbalisté ve dnech sportovní stopky tráví dny, jak mezi sebou v týmech komunikují, ale třeba i s jakou vírou doufali v konec nouzového stavu v republice.

Nyní přicházíme s anketou, která se zaměřila na samotné oddíly. Těch na okrese Trutnov evidujeme celkem 38 a v každém se s pandemií COVID-19 vypořádávají jinak. Očekává někdo negativní dopad na klub a jak kdo viděl osud jarní části fotbalových soutěží? I o tom je aktuální anketa našich novin.

V úterý 7. dubna Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodl o definitivním ukončení aktuálního ročníku 2019/2020. Soutěže od České fotbalové ligy po nejnižší okresní soutěže byly pro letošek ukončeny s tím, že pořadí zůstane nezměněno a ze soutěží se nebude postupovat ani sestupovat. Výjimku může směrem nahoru nabídnout jen Česká fotbalová liga s ohledem na sestoupivší celky z Fortuna:Národní ligy!

Oslovení zástupci klubů odpovídali již na konci minulého týdne, přesto seriál dnes závěrečným dílem dovedeme k závěru. Mimo jiné v anketě odpovídali královédvorský Georgios Karadzos, vrchlabský Tomáš Hladík, úpický Bohumil Kafka či další funkcionáři z Trutnovska.

Anketa deníku, díl šestý

Plánujete v příštím ročníku 2020/2021 tým dospělých přihlásit do stejné soutěže jako před touto sezonou?

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Ano a upřímně, moc se na to těším. I to pivečko mi bude o to víc chutnat, když si ho dám s lidmi, se kterými u nás fotbal společně vedeme již 20 let.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Ano plánujeme.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „A mužstvo určitě plánujeme, u béčka jsme z důvodu nechuti hráčů zatím na vážkách. Pokud to situace umožní, chceme přihlásit i novou kategorii mládeže.“

Bohumil Kafka, jednatel SK Sparta Úpice: „Tohle je otázka pro celý výbor klubu. Své si k tomu musí říct i hráči.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Ano, rádi bychom.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Záleží to na mnoha faktorech. Například, zda někteří hráči, co chtěli skončit, si to rozmyslí. Nebo zda se podaří přivést nové tváře. Na rovinu: Byli jsme smířeni se sestupem a tato situace s případným anulováním přinesla s sebou úplně jiné skutečnosti – tedy zůstat ve stejné soutěži. Máme nyní čas na rozmýšlení se.“

Jiří Štěpař, sekretář TJ Jiskra Kocbeře: „Na tohle neumím odpovědět. Já osobně budu hledat velmi těžko motivaci. Hned po rozhodnutí FAČR se s hráči a vedením musíme domluvit co dál a kam směřovat budoucnost. Tento rok jsme všechno podřídili postupu do vyšší soutěže, takže případné anulování je pro nás velice bolestivé. Chystáme se sledovat i situaci s přihláškami do I. B třídy.“

Roman Polák, předseda TJ Tatran Hostinné: „Určitě ano. Okresní přebor je pro nás v této době asi maximem.“

Martin Kučeravý, hrající sekretář TJ Rudník: „Ano. Pokud se něco zásadního nestane, tak plánujeme opět přihlášení mužstva do okresního přeboru.“

Tomáš Voňka, jednatel FK Sokol Volanov: „Ano, určitě!“

Vladimír Vasiljev, sekretář TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší: „Ano.“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „Pro sezonu 2020/2021 plánujeme přihlásit týmy dospělých do stejných soutěží. Tedy A mužstvo do okresního přeboru a B tým do III. popř. IV. třídy, záleží na STK OFS Trutnov, jaké soutěže nabídne.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Tak, jak jsem již psal dříve, nikdo neví, jak to bude ekonomicky s týmy z vyšší soutěže. Pokud ale nedojde k nějaké reorganizaci soutěže, počítáme s tím, že ano.“

Jaroslav Zadina, sekretář TJ Jiskra Horní Maršov: „Plánujeme přihlásit mužstvo do soutěže i pro rok 2020/2021.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Doufám, že to nás a ani nikoho jiného neovlivni. Alespoň ne tak, že by zanikl celý klub. Teď si nedovedu představit, že bychom soutěž neměli přihlašovat.“

Jakub Drábek, sekretář TJ Jiskra Lampertice: „V příštím ročníku přihlásíme stejnou soutěž.“

Tomáš Roman, sekretář TJ Jiskra Kuks: „Tým určitě přihlásíme do stejné soutěže.“

Děkujeme všem funkcionářům za zapojení se do deníkovského průzkumu a věříme, že minimálně na startu podzimní části sezony 2020/2021 se společně potkáme na fotbalových trávnících.