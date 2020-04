Čtenáři se dozvěděli, jak fotbalisté ve dnech sportovní stopky tráví dny, jak mezi sebou v týmech komunikují, ale třeba i s jakou vírou doufají v konec nouzového stavu v republice.

Nyní přicházíme s anketou, která se zaměřila na samotné oddíly. Těch na okrese Trutnov evidujeme celkem 38 a v každém se s pandemií COVID-19 vypořádávají jinak. Očekává někdo negativní dopad na klub a jak kdo vidí osud jarní části fotbalových soutěží? I o tom je aktuální anketa našich novin.

Již v úterý 7. dubna má Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodnout o dohrání či definitivnímu ukončení aktuálního ročníku 2019/2020. Budou nižší soutěže pro letošek anulovány? Právě na to odpovídali královédvorský Georgios Karadzos, vrchlabský Tomáš Hladík, úpický Bohumil Kafka či další funkcionáři z Trutnovska.

Anketa deníku, díl druhý

Pokud budou soutěže anulovány, bude to mít pro vás nějak zásadní dopad? Ať už pozitivní nebo negativní?

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Je jedno, jestli to bude anulované či ne. U nás to nebude mít žádný vliv.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Klub FC Vrchlabí pociťuje negativní ekonomický dopad už v současné chvíli, kdy několik našich partnerů, minimálně pro letošní kalendářní rok, pozastavilo spolupráci.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Nebude, a pokud nějaký, tak věřím, že pozitivní. Všichni si od fotbalu odpočineme a možná nás tato nepříjemná doba více semkne. Jen mám trochu obavy, aby si na tuto pohybovou pohodlnost někteří nezvykli.“

Bohumil Kafka, jednatel SK Sparta Úpice: „Doufám, že se hráči vrátí odpočatí a s větší chutí do fotbalu. Jaký to bude mít finanční dopad, to si momentálně netroufám odhadnout.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Nebude, paradoxně nám podzim příliš nevyšel a bude tedy neobvyklá možnost na reparát.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Nejspíš „vyděláme“ na tom, že za půl roku ušetříme za rozhodčí a cestovné, což ale není žádná extra výhoda. Negativních dopadů je o hodně více.“

Jiří Štěpař, sekretář TJ Jiskra Kocbeře: „O dopadu teď nechci spekulovat, ale může to pro náš klub znamenat velké problémy až existenční. Samozřejmě vzhledem k tabulkovému postavení jsme případným anulováním postiženi asi nejvíce. Ale rozhodování pracovníkům FAČR nezávidím, prakticky zde není varianta, která by někoho nepoškodila. Vždy bude někdo spokojený a jiný naopak.“

Roman Polák, předseda TJ Tatran Hostinné: „Nějaký zásadní dopad na nás snad situace mít nebude. Klub by mohl naopak ušetřit za cestovné a nějaké další náklady spojené s údržbou hřiště. Tým by mohl být po delší pauze více nabuzen na novou sezonu a mohla by být větší účast na trénincích i zápasech.“

Martin Kučeravý, hrající sekretář TJ Rudník: „Negativní dopad to bude mít pouze pro kondici hráčů. Už teď je jasné, že zimní příprava včetně soustředění přišla vniveč. Pozitivem by pro nás mohlo být například anulování disciplinárních trestů.“

Tomáš Voňka, jednatel FK Sokol Volanov: „Nemyslím si, že by to na nás mělo mít negativní dopad. Chápeme a respektujeme situaci, která nastala. Pozitivní dopad to má v tom, že můžeme trošku zlepšit zázemí a hřiště, když je teď pauza.“

Vladimír Vasiljev, sekretář TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší: „Zásadní dopad to pro nás mít nebude.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Pro náš oddíl ne. Muži rozjeli podzim dobře, pak se nám nedařilo, příprava na jaro byla dobrá, ale k situaci jaká je, je pro nás lepší skončit na osmé příčce. Ta není pro nás tak důležitá, ač za posledních pár let jsme zvyklí hrát na vyšších příčkách tabulky. A děti co se týče umístění neřešíme. Celkově by náš klub měl normálně fungovat dál.“

Jaroslav Zadina, sekretář TJ Jiskra Horní Maršov: „Pokud bude anulována, bude to pro nás a naše hráče velké zklamání. To především z důvodu velice dobře rozehrané podzimní části soutěže. Jsme na čtvrtém místě se ztrátou jediného bodu a chtěli jsme se poprat o druhé postupové místo.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Dopad na nás situace bude mít asi jediný. A to, že se na hřišti nemůžeme odreagovat od běžného života a vypustit páru.“

Jakub Drábek, sekretář TJ Jiskra Lampertice: „Negativní dopad to určitě bude mít. Hádám totiž, že všichni z týmu naberou minimálně deset kilogramů.“

Tomáš Roman, sekretář TJ Jiskra Kuks: „Pro nás ani snad ne. Náš tým hraje fotbal pro radost a důležité je si udělat především žízeň. Kluci pochopili vcelku rychle, že hrát fotbal momentálně nejde. Některé to mrzí více, některé méně, ale určitě to vydržíme.“

Další otázky na zástupce okresní oddílů

(odpovědi na ně přineseme v příštích dnech)