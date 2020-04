Čtenáři se dozvěděli, jak fotbalisté ve dnech sportovní stopky tráví dny, jak mezi sebou v týmech komunikují, ale třeba i s jakou vírou doufají v konec nouzového stavu v republice.

Nyní přicházíme s anketou, která se zaměřila na samotné oddíly. Těch na okrese Trutnov evidujeme celkem 38 a v každém se s pandemií COVID-19 vypořádávají jinak. Očekává někdo negativní dopad na klub a jak kdo vidí osud jarní části fotbalových soutěží? I o tom je aktuální anketa našich novin.

Již v úterý 7. dubna má Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodnout o dohrání či definitivnímu ukončení aktuálního ročníku 2019/2020. Budou nižší soutěže pro letošek anulovány? Právě na to odpovídali vrchlabský Tomáše Hladík, úpický Bohumil Kafka či další funkcionáři z Trutnovska.

Anketa Deníku, díl první

Jaký osud podle vás bude mít letošní ročník soutěží od České fotbalové ligy níž, tedy po nejnižší okresní soutěže?

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Z mého pohledu budou všechny soutěže od ligových po okresní anulovány.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Na jaře již se hrát nezačne. Na ročník 2019/2020 bude nahlíženo, jako by vůbec nebyl zahájen, ročník 2020/21 pak bude zahájen ve složení ročníku předchozího. Fotbal nejsou skoky na lyžích, aby se udělalo pořadí na základě prvního kola.“

Bohumil Kafka, jednatel SK Sparta Úpice: „Myslím si, že tento ročník bude anulován a do dalšího ročníku vstoupíme stejně jako do tohoto. Řekl bych, že to je přijatelná varianta pro větší část klubů, ne všichni by s ní ale byli spokojeni.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Anulace, i když já bych byl rád, kdyby se u dospělých ročník opakoval a body z podzimu se započítávaly. Pokud to technicky bude možné a týmy se přihlásí ve stejném složení. Bylo by to fér.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „V rámci možností by se nejvyšší domácí soutěž měla dohrát do 30. kola a poznat tak mistra. Ostatní soutěže by se dle mého názoru měly anulovat.“

Jiří Štěpař, sekretář TJ Jiskra Kocbeře: „Podle posledních informací a indicií v mediích to bohužel vypadá na prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. To by znamenalo nemožnost dohrát soutěže. Takže to vypadá na nejhorší variantu – jejich anulování. Opatření vlády ale chápeme, nedá se nic dělat.“

Roman Polák, předseda TJ Tatran Hostinné: „Myslíme si, že tento ročník bude anulován. Bohužel, asi jiné řešení nebude možné.“

Martin Kučeravý, hrající sekretář TJ Rudník: „Podle mě se na jaře již na fotbalové trávníky amatéři nevrátí. Myslím si, že pořádání týmových sportovních utkání bude zcela jistě rozvolněno jako jedno z posledních opatření vlády.“

Tomáš Voňka, jednatel FK Sokol Volanov: „Myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby se všechny soutěže zrušily. Je možné, že se FORTUNA:LIGA a Národní liga dohrají, ale hrát to bez diváků? A co teprve ty naše nejnižší soutěže, kde se skoro měsíc netrénuje. Že prý by se mohlo hrát středa – sobota? Hrát s týmy, o kterých ani nemáme informace, s kým přišly do styku při pandemii? Podle mě je blbost, aby se v této situaci vůbec uvažovalo, že se jarní část dohraje.“

Vladimír Vasiljev, sekretář TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší: „Myslím si, že se neodehrají.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Něco již nastínil pan Blažej. Vše bude záležet na situaci a chování lidí. Když budeme lhostejní a neohleduplní, tak se karanténa bude pořád prodlužovat a tím i termín celého fotbalu. A ne jen jeho. Další věcí je, kdo to pak ustojí. Každý klub je závislý na příjmu od sponzorů. Vzhledem k ekonomice a tomu, že spousta firem situaci neustojí, to pocítí i oddíly napříč všemi sporty. Pokud tedy letos dohrajeme bez pokračování jara a nastíní se systém postupu posledního dění, tak je možné, že hlavně ve vyšších soutěžích se budou dít velké změny. Tam se točí daleko větší peníze.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Myslíme si, že soutěže budou anulovány.“

Jakub Drábek, sekretář TJ Jiskra Lampertice: „Jsem pro anulování všech soutěží.“

Tomáš Roman, sekretář TJ Jiskra Kuks: „Myslím si, že všechny soutěže se anulují. Malou šanci dávám FORTUNA:LIZE, kde by se mohla zrušit nadstavba a soutěž dohrát, jakmile jen to bude možné.“

Další otázky na zástupce okresní oddílů

(odpovědi na ně přineseme v příštích dnech)