Pilař je stále aktivním fotbalistou, trenérem, funkcionářem, srdcařem a duší SK Převýšov, v jehož barvách odehrál přes neuvěřitelných 1360 zápasů! Působil i jako trenér ligových žáků v RMSK Cidlina Nový Bydžov. Je otcem vynikajících hráčů Václava a Pavla Pilařových.

Prvně jmenovaný reprezentoval Českou republiku a kopačky obouval například i v německé Bundeslize, jeho bratr je špílmachrem béčka Chlumce nad Cidlinou v krajském přeboru.

Převýšovská dvojice má dohromady 125 let!



Zdroj: archiv oddílu



VETERÁNI-SPOLUHRÁČI. V sobotu 26. září fotbalisté SK Převýšov hostili na domácím trávníku TJ Sokol Nepolisy B. Tento duel IV. třídy skupiny B na Hradecku se dost možná zapsal do dějin nejen převýšovské kopané. Při drtivém vítězství domácího celku (11:1) figurovali v sestavě také oba „dědulové“, jejichž společný věk čítá úctyhodných 125 let! Pavel Pilař odehrál pětapadesát minut s kapitánskou páskou na ruce a odpočinout na lavičku si šel až za rozhodnutého stavu 7:0. Brankář František Hansl hájil svatyni převýšovského mužstva po celých devadesát minut hry. Po utkání tak mohli oba výsledek i svoje úspěšné účinkování pěkně oslavit. Potkají se spolu ještě někdy při zápase?