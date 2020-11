O něco větší náboj než obvykle budou mít ve čtvrtek večer pro fotbalové příznivce z Podkrkonoší zápasy českých zástupců v Evropské lize. Region nejvyšších českých hor bude totiž moci fandit hned dvěma mladým odchovancům „okresní“ kopané.

S výpravou pražské Sparty se do skotského Glasgow vydal dvacetiletý Vojtěch Patrák z Vrchlabí. S osmi trefami aktuálně nejlepší střelec třetiligové rezervy a dokonce i celé ČFL v Evropské lize nebude nováčkem. Na lavičce dostal příležitost už v předchozích dvou duelech s francouzským Lille a italským AC Milán. Na půdě Rossoneri dokonce v závěrečných minutách i vyběhl na hřiště.

Mezinárodní zkušenosti Patrák má i z mládežnických výběrů, naposledy v červnu roku 2018 nastoupil v dresu české osmnáctky proti Norsku.

VOJTĚCH PATRÁK, ročník 2000

AC Sparta Praha B (ČFL, skupina A)

Útočník a nejlepší střelec mužstva

V letošní sezoně 8 utkání, v nich 8 branek

Odchovanec FC Vrchlabí

V aktuálním ročníku Evropské ligy nebude vrchlabský talent prvně jediným zástupcem regionu. Další český zástupce v soutěži Slovan Liberec bojuje s koronavirem a spousta absencí zapříčinila, že trenér Pavel Hoftych musel před přesunem do Hoffenheimu povolat několik opor z B týmu.

A mezi nimi i odchovance Dvora Králové nad Labem Matyáše Kazdu. Pro něj jde v Německu o první podobnou zkušenost. Za prvoligový A tým si naposledy zahrál v derniéře minulé sezony na půdě plzeňské Viktorie a dnes by měl usednout na lavičku mezi náhradníky.

MATYÁŠ KAZDA, ročník 1998

FC Slovan Liberec B (ČFL, skupina B)

Záložník a kapitán mužstva

V letošní sezoně 8 utkání, v nich 1 branka

Odchovanec TJ Dvůr Králové nad Labem

Zatímco Vojtěch Patrák se svým týmem zavítal do Skotska na půdu Celticu Glasgow, Kazda si od středy užívá návštěvu domoviny Hoffenheimu.

„Je tu nádherný stadion. Přes hrací plochu až po kabiny. Když jsme přijížděli ve středu večer na trénink, tak už zvenčí to vypadalo úžasně. Pak se to jen potvrdilo. Jediné, co každého mrzí, je fakt, že se nemůže hrát před fanoušky. Přijít na zápas třicet tisíc lidí, to by bylo super. Doba je však taková a já jsem osobně šťastný, že jsem si na takovém stadionu mohl vůbec zatrénovat,“ vzkázal jednadvacetiletý fotbalista několik hodin před večerním utkáním.

Jak Sparta, tak liberecký Slovan se od 21 hodin pokusí na hřištích soupeřů bodovat. Více se určitě věří pražskému týmu, který by v Celtic Parku k oživení nadějí na postup ze skupiny potřeboval vyhrát. Slovan už tři body po vítězství 1:0 nad Gentem má, v Hoffenheimu je rozhodně považován za papírového outsidera.

„Trenér to neměl jednoduché, protože o některé klíčové hráče přišel a my kluci z béčka jsme skoro měsíc nehráli zápas. To situaci taky moc nepřidá. Ale myslím, že i tak mužstvo kvalitu má a určitě se popere o co nejlepší možný výsledek. Nálada v týmu je bojovná, nikdo není dopředu smířený s tím, že by byl poražený už před zápasem,“ dodal kapitán rezervního celku Matyáš Kazda.