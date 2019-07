Krmenčík dal rovnou dva góly, čímž výrazně přispěl k vítězství Viktorie 3:2. „Za gól jsem rád, ale hlavní je, že jsme Karvinou porazili a že máme tři body. Mám radost, že se mužstvu daří a šlapeme jako jeden tým,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci.

Po první brance to vypadalo, že jste hodně dojatý.

Myslel jsem na všechno, co jsem si prožil. V hlavě jsem měl svoji rodinu, která při mně stála, a fyzioterapeuta Péťu Naslera. Nikomu bych nepřál to, co se mi stalo. Říkal jsem, že se vrátím silnější, a myslel jsem to vážně.

Z tribuny se zdálo, že hodně toužíte po hattricku. Bylo to tak?

Ano. Terén byl ale hodně těžký. Navíc musím Karvinou pochválit, protože hrála hodně dobře. Hráči soupeře byli velice dobře fyzicky připravení. Čekal jsem, že odejdou v 65. nebo v 70. minutě. Ostatní mužstva to s Karvinou budou mít nesmírně těžké, protože nevypustí ani jeden souboj.

Jak se po zranění cítíte fyzicky?

Zranění bylo dlouhé. Někdo se s tím pere déle, ale jiní fyzickou kondici doženou během přípravy. Odmakal jsem celou letní přípravu a už na sobě cítím, že na hřišti vydržím víc než 70 minut. Teď už bych klidně mohl hrát 90 minut, ale trenér se rozhodl mě vystřídat. Také v tréninku se cítím fyzicky lépe.

Poletíte do Řecka s větším sebevědomím?

Doma jsme remizovali 0:0 a do Pirea pojedeme pro dobrý výsledek, abychom odtamtud odjeli s postupem.

Jaký máte dojem ze hry Plzně na začátku sezony?

Myslím si, že jsme se herně posunuli dopředu a děláme to, co po nás chtějí trenéři. Stopeři… nebudu prozrazovat taktiku… (smích). Určitě jsme se ale posunuli dál a na herním projevu je to vidět.