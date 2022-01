Rasista z wikipedie i „grázl“. Fotbalový svět reaguje na Kúdelu, trest schvaluje

„Vzhledem k probíhajícímu šetření orgánů činných v trestním řízení ve Skotsku, České republice a řízení před mezinárodní sportovní arbitráží CAS, musel byt díl poprvé v historii seriálu kontrolován právníky a upraven,“ vysvětlil na Twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Je to škoda, jednou určitě půjde v původním znění,“ vzkázal fanouškům.

Vzhledem k probihajicimu setreni organu cinnych v trestnim rizeni ve Skotsku, v Ceske republice a rizeni pred mezinarodni sportovni arbitrazi CAS, musel byt dnesni dil poprve v historii serialu kontrolovan pravniky a upraven. Je to skoda, jednou urcite pujde v puvodnim zneni. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 3, 2022

Jen pro připomenutí. Kúdela měl v březnové vítězné odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow pošeptat Kamarovi do ucha přes zakrytá ústa „fucking monkey“ (zas… opice). Čtyřiatřicetiletý stoper to popřel, přesto za údajný rasismus dostal desetizápasový trest od UEFA a přišel o účast na Euru.

Místo rasismus se řeší brutální hra Rangers

O incidentu v Hampden Parku, který se propíral celý rok, se ale v dokumentu nemluví. Vzpomínky aktérů zápasu se točí hlavně kolem brutální hry skotských hráčů. „Trochu se to zvrhlo, bylo to jako jatka,“ dobře si pamatuje Lukáš Masopust. „Ti frajeři hráli spíš ragby. Rozhodně to od nich nebyl fotbal,“ přisazuje si Peter Olayinka.

V dokumentu je zaznamenán proslov Jindřicha Trpišovského o poločasové přestávce v šatně, kdy kouč hráče nabádá k disciplíně. „Vím, že je to těžký, že z toho budou chtít udělat válku, budou chtít někoho vyprovokovat.“

Zdroj: Youtube

Hodně se řeší i kriminální faul na Ondřeje Koláře, kterému útočník Kemar Roofe prorazil kopačkou lebku. „Doktoři mi řekli, že se stačilo trošku pootočit a mohl jsem být na místě mrtvý. Vždycky když ten zákrok vidím, tak je mi ouvej. Dá se říct, že jsem přežil vlastní smrt,“ svěřuje se Kolář v dokumentu.

Arbitráž v kauze Kúdela jede dál. Pořád cítím hlavně pachuť, říká právník hráče

„Stopy Kolyho v obličeji nebo Kudyho nemožnost hrát na šampionátu nám ten zápas dennodenně připomínají. Ty negativní vzpomínky překrývají ty dobrý věci,“ povzdechne si slávistický kouč Trpišovský na závěr.