Mezi slavícími fanoušky na tribuně byl i malý Rooney. Hrdý syn kouče Derby, který vyrazil na svůj první venkovní trip, šílel radostí. Rozkošné video, na kterém má dvanáctiletý Kai výraz čirého nadšení, sdílel Rooney na sociální síti.

„Díky všem fanouškům, další skvělá venkovní podpora. Tady je můj syn Kai na jeho prvním venkovním zápase. Jen tak dál,“ napsal Rooney.

Thanks to all the @dcfcofficial fans tonight, more great away support. Here’s my son Kai at his first away game. Let’s keep going ??? #dcfc pic.twitter.com/P5ThCXoLwM