„Byl jsem nadšený a nečekal jsem to. Šel jsem tam s tím, že je to můj první start. Bylo to úžasný a užíval jsem si to,“ řekl Velich.

Bylo to i nějak více umocněné tím, že jste nastoupil proti Slavii Praha?

Samozřejmě! Slavia je teď takový gigant u nás, hrají i Ligu mistrů. Bylo super, že jsem nastoupil proti Slavii.

Když jste byl na rozcvičení během druhého poločasu, napadlo vás, že byste mohl jít do hry?

Nečekal jsem to. Ale pořád jsem v to doufal a věřil jsem, že bych mohl do hry jít. A nakonec to tak dopadlo.

Byly po zápase se Slavií nějaké reakce od kamarádů nebo od rodiny na váš první start?

Spousta lidí mi psalo, že mi gratulují. Byli nadšení a přáli mi to. Byl to skvělý pocit.

Když máte teď první start za sebou, věříte, že to pro vás bude motivace ještě více na sobě pracovat, aby další starty přicházely?

Určitě to je velká motivace. Vidím, že šance tam je a mohl bych se dostat do profesionálního fotbalu.

Už jste mluvil s pokladníkem kabiny áčka Tomášem Hübschmanem, co vás bude první start stát?

Zatím ještě ne. Ale kluci říkali, že to budu mít drahý.

Působení v Atýmu pro vás není nic nového, protože jste v kádru prakticky od začátku letní přípravy. Dokonce v prvním startu v přípravě jste hned dal gól.

Bylo to proti Jihlavě. Asi po deseti minutách na hřišti jsem střílel z vápna a spadlo to tam.

Teď aktuálně trénujete s A týmem a hrajete za B tým. Jaké to je být součástí áčka v osmnácti letech?

Je to super. Jsem rád, že můžu s áčkem trénovat, protože být s ligovým týmem je tady to nejvíc, co může být. A jsem tím blíž k dospělému profesionálnímu fotbalu.

Myslíte, že vám trénování s A-týmem pomáhá i v zápasech třetí ligy v B týmu?

Určitě ano. Je to větší rychlost a kvalita na tréninku s áčkem. Musím si na to zvykat. Ale pak to přenáším do zápasu B týmu a mám oproti jiným hráčům trochu navrch.