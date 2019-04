Ani proti svému bývalému chlebodárci si však první branku v sešívaném dresu nepřipsal. „Začínám být trochu frustrovaný. Vím ale, že až dám gól, začne to padat. Stejně jsem to měl i v minulé sezoně,“ věří dvacetiletý talent.

Navíc – kdyby gólová radost přišla právě proti Příbrami, zdaleka by mu nechutnala tak, jako proti komukoli jinému. Vždyť by skóroval do sítě klubu, kterému vděčí za celou dosavadní kariéru.



„Ani nevím, jestli bych branku v takovém případě slavil. Sice bych se poprvé trefil za Slavii, jenže proti týmu, který mi k takovému angažmá dopomohl. Těžko říct,“ usmíval se Matoušek po vítězství 4:1.



Každopádně to opět nevyšlo. Opravdu nejste zklamaný?

Nic takového necítím. Zamrzí jen dvě střely, které jsem vyslal ve druhé půli. Jinak ale branky snad přijdou časem, doufám v to. Teď jsem hlavně rád, že jsme získali důležité tři body.



Soustředíte se na zakončení více i během tréninků?

Víte co? Na tréninku dám všechno, v zápase nic. Musím to už prolomit! Na druhou stranu si říkám, že Cristiano Ronaldo se v Juventusu taky během prvních zápasů netrefil. (směje se) Každý hráč si s týmem nejprve musí sednout. Já si už trošku zvykl, ale naplno se vše rozjede až po zimní přípravě.

Je portugalská hvězda vaším vzorem?

Upřímně mám radši Messiho. Momentálně se mi ale nejvíc líbí Kylian Mbappé, snažím se hrát podobně jako on. Vtipné je, že je mladší než já. (směje se)



Zpátky k Příbrami – proběhla na trávníku hecovačka s bývalými spoluhráči?

Ale jo, na hřišti mě kluci docela hecovali. Hlavné Réza (Jan Rezek) říkal, ať mu ani nechodím na oči. (směje se) Ale všechno to bylo ze srandy.



Překvapilo vás, že proti Slavii chytal Ondřej Kočí, nikoliv jednička Milan Švenger?

Ani ne, jednou Kóča šanci dostat musel. Znám je ale oba dobře, góly jsem dát měl, vždyť vím, jak na ně. Ještě před utkáním jsem si říkal, že na Kóču musím po zemi, bohužel pak ale šly všechny moje střely vzduchem.



Když porovnáme sešívané a Příbram, jak se proměnila vaše role na hřišti?

Ve Slavii hraju v útoku, v Příbrami jsem nastupoval spíše jako podhroťák. Pozice se sice pozměnila, ale pořád mám za úkol nabíhat za obranu, což si myslím, že šlo i v tomto zápase docela vidět.