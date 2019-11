„Musa v Polici již dříve hrál, už tenkrát ho tam přivedl Kuba Kovář. A teď, když jsme potřebovali rozšířit kádr, tak se opět dohodli na spolupráci. Felix přišel s Musou jako jeho kamarád,“ přibližuje příchod ghanský fotbalistů trenér Police nad Metují Lubomír Jansa.

Hodně zajímavý je příběh Ansumy, jenž jako malý kluk kamarádil s hvězdným Michaelem Essienem , bývalou hvězdou londýnské Chelsea nebo královského klubu z Madridu. Zatímco Essien vybojoval své první angažmá na starém kontinentu ve franzouzské Bastii, Musova první životní zkušenost s evropským fotbalem byla o něco skromnější, když hrál v dresu Cetinkaye Nikósie druhou kyperskou ligu. A odtamtud se už přesunul do České republiky, kde si ho vytáhl Siad Most. Slibně rozjetou kariéru mu však zastavilo zranění kotníku a po několikaletém působení v různých soutěžích se dostal až do Police.

„Že mají již něco odehráno jsme věděli, proto také do Police přišli. Popsat, v čem vyčnívají, je složité, jsou totiž fotbalově úplně jiní. Musa je bojovník a dříč jako málokdo. Poctivák jak při tréninku, tak v zápase. Felix je trochu bohém, je to obrovský hračička s míčem. Nikdy nevíte, s jakou kličkou nebo fintou to na vás zkusí,“ říká kouč Police.

„Na druhou stranu víme, že dostat z něj maximální výkon je pro nás trenéry celkem velká fuška. V čem ovšem oba opravdu vynikají, je dobrá nálada v kabině.“

U afrických fotbalistů byl v Čechách vždy problém s chladným zimním počasím, výjimkou není ani dvojka z Police. „Oba jsou v Čechách už nějakou dobu, takže jsou na zdejší klima zvyklí, ale je pravda, že jak začne být sychravo a zima, nejsou úplně nadšení. Neustále brblají něco o tom, že pojedou domů do Ghany,“ směje se Jansa.

A jak zapadly ghanské hvězdičky mezi skvělými fanoušky Police, kteří tým podporují na krajský přebor v nevídaném míře? „Jsou z nich nadšení, protože jsou oba vážně přátelští. A Musovy pověstné gólové tanečky se už učí i naši žáčci,“ dodává s úsměvem Jansa.