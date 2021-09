Není to tento rok poprvé, kdy Barcelona bojuje s nízkým zájmem fanoušků. Například poslední domácí utkání proti Getafe navštívilo pouhých 19 tisíc fanoušků, což je na jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů historie ostuda.

K dnešnímu dni je zatím podáno pouze 31 213 žádostí o vstupenek, tudíž Barcelona bude vůbec usilovat o to, aby zaplnila výrazně zmenšený objem stadionu.

Velmi těžce kousali fanoušci Barcelony odchod ikony klubu Lionela Messiho do Paris Saint-Germain. Katalánský klub v současné době přiznává finanční problémy, kdy největší hvězdy klubu musely výrazně snížit své platy. Pokladně Barcelony nepomáhají vlastní příznivci, kteří po odchodu své hlavní hvězdy přestali ve velkém chodit na stadion.

