„Těším se moc. Na Hradiště, Slovácko i samotný zápas,“ říká jednadvacetiletý středopolař.

V ulici Stonky, kde sídlí celek z Uherského Hradiště, se ukáže poprvé od 14. září 2019. Tehdy vyběhl na trávník jako hráč české reprezentace do jednadvaceti let, v kvalifikačním duelu o postup na ME proti Skotsku se zrodila bezbranková remíza. Jako host si ale ve známém prostředí odbude premiéru vůbec poprvé.

„Vím, že nás čeká těžké a důležité utkání. Vypadli jsme v poháru, nyní veškeré úsilí dáváme do ligy. Chceme skončit na pohárových příčkách,“ prohlásil.

Liberecká výprava se na Moravu vydá už v pátek, Sadílek by si pobyt v rodném kraji rád protáhl. „V neděli máme volno, takže se asi domluvím s trenéry, že bych tady zůstal a na druhý den jel zpátky do Liberce, což je docela dlouhá štreka. Ale rád bych pozdravil rodinu, kamarády,“ říká.

Se starších bráchou Lukášem se potká přímo na ploše, říct si však mají co i před a po utkání. „Ještě jsme si nepsali. Teď se soustředíme spíš sami na sebe,“ přiznává.

Jak si se sourozencem rozdělí přízeň rodiny, nezjišťoval. Věří však, že alespoň část příbuzenstva bude přít Slovanu. „Když jsme spolu hráli na podzim, bylo to padesát na padesát. Hlavní bylo, abychom se nezranili. Nakonec to skončilo1:1, takže to pro všechny bylo perfektní, i když tentokrát bych rád vyhrál,“ přiznává s úsměvem.

Účast v evropských pohárech

Záložník Slovácka to má ale stejně. Bratři ani ostatní fotbalisté si nic nedarují, v sobotu večer půjde o hodně. Svědíkův tým je nyní třetí, před pátým Libercem má náskok čtyři body a dohrávku s Pardubicemi k dobru. Po účasti v evropských pohárech touží také momentálně čtvrtý Jablonec, ve hře dál zůstává i šestá Plzeň.

„Vnímám, že jde o důležité střetnutí. Slovácko má po koronaviru nějaké problémy, vykartoval se útočník Kliment. Chceme toho využít, zápas zvládnout za tři body,“ uvedl.

Podle Sadílka se karanténa a následně těžký program může v domácím mužstvu promítnout. Severočeši něco podobného zažili v listopadu, před prvním vzájemným duelem.

„Víme dobře, jak jsme se sami sbírali po covidu. Během dvou týdnů se nakazil celý tým, se Slováckem jsme byli unavení, nebylo to rozhodně ono. Teď je situace opačná. Soupeři to chceme znepříjemnit, zápas odbojovat, vyhrát,“ burcuje.

Výkony Slovanu po reprezentační přestávce ovšem nejsou optimální. Svěřenci trenéra Hoftycha před týdnem šťastně remizovali s Ostravou, ve středou zase smolným gólem padli v Plzni, kde toho směrem dopředu mnoho neukázali.

„Před repre pauzou jsme ale měli dlouhou šňůru jedenácti zápasů bez porážky. Pak bohužel přišlo derby s Jabloncem, které jsme si pokazili sami,“ ví dobře. „Baník u nás předvedl velmi kvalitní výkon, naše hra naopak nebyla optimální. V Plzni jsme hráli zodpovědně, soupeře jsme nepustili do šance. Domácí neměli střelu na branku, ale smolným gólem v závěru jsme z poháru vypadli,“ posteskl si.

Náročný program

Michal Sadílek uprostřed týdne odehrál celé utkání, proti Baníku naskočil do hry až po přestávce. Únavu z náročného programu a EURO do 21 let už setřásl, těžké nohy nemá. „Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nic necítil. Před zápase s Ostravou to nebylo ono, proto jsem šel do hry až ve druhé půli. Trochu jsem pošetřil síly, ve středu už to bylo dobré,“ tvrdí.

Smutek z vystoupení českých lvíčat na mistrovství Evropy ve Slovinsku stále nezahnal, zklamání z hlavy ještě nevytěsnil. „Pořád si myslím, že se z toho turnaje dalo vytěžit víc,“ míní. „Bohužel naše koncovka nebyla ideální. Když na turnaji nedáme z vlastní hry gól, jenom si pomůžeme dvěma vlasťnáky, je těžké pomýšlet na nějaký úspěch,“ ví dobře.

Kritika, která se po nevydařeném šampionátu snesla nejen na lvíčata, ale především hlavního trenéra Krejčího, mu přijde nepřiměřená. „K fotbalu samozřejmě patří, je na místě, obzvlášť, když víme, že naše hra nebylo optimální,“ souhlasí.

„Na druhé straně celou kvalifikaci nás nikdo nesledoval. Postup se považoval za normální věc. Přitom si myslím, že si na nás lidé a různí odborníci za pár let vzpomenou, až další dva ročníky neprojdou kvalifikací na závěrečný turnaj. Pak se bude zase říkat, jak jsme byli dobrý tým, který postoupil na EURO hned ve třech kategoriích. Podle mě tento úspěch ještě časem všichni docení,“ dodává.