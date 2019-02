/ROZHOVOR/ Kapitán Teplic Admir Ljevaković v Liberci při remíze 2:2 odehrál své 250. prvoligové utkání. Potvrdilo se, že když „Ljeva“ hraje jubilejní zápasy, skláři neprohrávají.

„Musím přiznat, že můj výkon nebyl dobrý,“ konstatoval nicméně teplický středopolař bez obalu.

Zápas jste mohli prohrát, ale i vyhrát, nemyslíte?

Podle toho, jak zápas vypadal, musím uznat, že to spíš bylo na tu porážku. V nastavení mohl dát rozhodující gól Červenka, pak jsme zkazili ještě jeden brejk. Pro nás je ale bod dobrý, Liberec byl totiž na balonu silnější než my, přehrával nás.

Během utkání panovalo dusné počasí. Sice se říká, že je pro oba celky stejné, ale přeci jen pro toho, který běhá bez míče, je to o poznání náročnější, vysilující.

Pro mančat, který není na balonu, je to vždy těžší, po jeho zisku už není tolik sil, abychom se dostali nahoru. My se snažili navázat na ten výkon proti Dukle, kdy jsme byli produktivní, to se nám povedlo, dali jsme dva góly.

Ještě k té fyzické náročnosti: svědčí o ní i to, že jste střídal poměrně brzy.

Už kolem 70. minuty jsem cítil, že budu muset střídat. Chodilo to kolem mě, nechtěl jsem něco riskovat, propadat, pak bych toho litoval. Šel místo mě Soungole, v záloze to odpracoval, jak se má.

Velkou radost vám určitě udělaly nejen vaše dvě děti, které vám na hřiště přinesly dáreček, ale i fanoušci s oslavným transparentem.

Překvapili mě! Ale je pravda, že oni vždy udělají něco podobného, když je takové jubileum a významná událost. Moc jim za to děkuji.