Švédský útočník tvrdí, že byl vystaven rasistickému komentáři v kvalifikačním utkání jednadvacítek proti Itálii. Za mladou hvězdou z Premier League stojí trenér, tým i celá Švédská fotbalová asociace.

„Nikdo by neměl být podroben rasismu, je to zcela nepřijatelné. Všichni stojíme za Anthonym a podporujeme ho,“ řekl švédský kouč Claes Eriksson, jehož tým urval v Monze remízu 1:1 až v 92. minutě. „Řekli jsme naši verzi toho, co se stalo, a předložili jsme zprávu jak rozhodčím, tak delegátům zápasu. Nyní čekáme na zpětnou vazbu.“

The Swedish FA has reported that Manchester United's Anthony Elanga was racially abused by an opponent from the Italy U21 squad.



(Sky Sports News) pic.twitter.com/yZWbBZaiAs — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 13, 2021

Italská asociace nařčení odmítá. Opírá se o televizní záběry, na kterých není vidět, že by k jakémukoliv konfliktu došlo. „Absolutně odmítáme, že by fotbalista národního týmu Itálie do 21 let během utkání proti Švédsku vyjadřoval rasistické komentáře proti soupeři. Mimo to, nevšimli si toho rozhodčí zápasu, ani delegát UEFA. K žádnému rasismu nedošlo, s proto Italská asociace bude chránit svůj obraz i obraz svých hráčů. Doufáme, že ​​příslušné orgány případ neprodleně objasní,“ reagovali Italové.

„Zároveň znovu potvrzujeme závazek, že celý italský fotbal a zejména národní týmy, které byly zapojeny do mnoha iniciativ, neustále bojují proti rasismu. Budeme i nadále odsuzovat všechny urážky a násilné incidenty.“

There is ?? ????? for any form of racial abuse or discrimination in society.#allredallequal | #SeeRed — Manchester United (@ManUtd) October 13, 2021

Incident připomíná jarní kauzu Kúdela vs. Kamara. Přestože se slávistický stoper zapřísáhl, že protihráči z Glasgow Rangers nic rasistického neřekl, UEFA byla neoblomná a Kúdela za údajný rasismus vyfasoval desetizápasový trest. Usvědčily ho televizní záběry, jak Kamarovi cosi šeptá do ucha. V případu Elanga žádný takový „důkaz“ neexistuje.