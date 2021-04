Teplice se už více než rok potýkají se špatným stavem svého hřiště. Kvůli podmáčenému trávníku bylo loni na jaře dvakrát odložené utkání s Libercem, nepomohla ani letní rekonstrukce. Firma, která ji prováděla, totiž pochybila, po skončení tohoto ročníku fotbalové ligy se v lázeňském městě bude hrací plocha rekonstruovat znovu.

„Skláři" na stav svého trávníku, který ale zelený pažit připomíná asi tak, jako čeští politici připomínají férové gentlemany, ve středu málem doplatili.

Zdroj: Youtube

Reakce? „Honza by míč měl! Ale od drnu se odrazil pod břevno!“ nevěřil svým očím Pavel Moulis, autor úvodní a později také vítězné branky.

Nad neskutečnou „haluzí“ kroutil hlavou i sám střelec. „Jo, chtěl jsem to dát po zemi, aby to šlo takhle nahoru,“ nejprve zavtipkoval Takács. „Gólman by míč na osmdesát procent chytil, já tu penaltu kopl špatně,“ posypal si ale vzápětí hlavu popelem.



„Ta penalta byla přísná, to je druhá věc. A také se mohlo stát, že od drnu míč mohl letět nad břevno," měl domácí kouč Radim Kučera dobrou náladu. „Vyhráli jsme zaslouženě. Chtěli jsme víc, než chtěla Boleslav. Cením si toho, že jsme se po inkasované brance nesložili," přidal.



Třináct minut po více než kuriózní brance proměnil penaltu i Moulis. „Oddechl jsem si, měl jsem totiž před tím, než jsme dostali branku, velkou šanci. Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát a postoupit. Navíc v den, kdy mám třicáté narozeniny. Před utkáním jsme si přál dát gól, postoupit. Povedlo se, dal jsem dva," usmíval se.

Úsměv ale budí hlavně neuvěřitelný gól Laca Takácse. Neortodoxní penalta se stává hitem internetu. „Tohle je od správce hřiště faul na červenou," komentuje penaltu známý recesistický server Fanklub defenzivního fotbalu. „Hustej trik!" zubí se na Twitteru reportérka České televize Darina Vymětalíková.



Je nabíledni, že brzy začne bavit sportovní fanoušky i v zahraničí.