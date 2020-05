Ví, jaké to je. V dobách plzeňských si zahrál evropské poháry a zvládal dva zápasy týdně. Proto si Václav Pilař, šikovné a už zkušené křídlo olomoucké Sigmy, dokáže představit, jaké to bude dohrávat FORTUNA:LIGU ve zrychleném tempu.

„Člověk si na to musí zvyknout. Ale je to opravdu fajn,“ netají exreprezentant.

Mnozí tvrdí, že na to není český fotbalista připraven.

Musíte si nastavit v hlavě, že týden má dva vrcholy. A hlavně perfektně regenerovat, na což u nás nejsme ještě úplně zvyklí. Když to člověk neudělá, přijdou zranění.

Takže bez piva, že?

To fakt nejde. (usmívá se) Ale mně to nevadí, já si dám pivo maximálně v létě při grilování. Alkohol jinak vůbec nepiju. Vážím si toho, že jsem zase zdravý - a to by mi škodilo.

Takže jste pro, aby dnes ligové grémium rozhodlo o dohrání soutěží?

Myslím, že to kluby nakonec odsouhlasí. Některé budu proti, ale to se nedivím, má to své klady i zápory. Já se budu řídit tím, co se řekne: Když budeme hrát, budu hrát, když ne, začnu se připravovat na novou sezonu.

Nemáte strach?

Bezpečnost musí být na prvním místě. Nedej Bože, aby se někdo po dvou kolech nakazil a zase by se to ukončilo. Musím přiznat, že pro nás je důležité hrát, chceme uspět hlavně v poháru. Jsme v semifinále, jen dva zápasy od případného vítězství.

Jste nachystaný?

Fyzicky jsem připravený, to je pro mě důležité. Nemyslím si, že bych za pár týdnů zapomněl hrát fotbal (usmívá se) Tři týdny jsme běhali po lese, pak už se připravovali ve skupinách na hřišti. Odtrénoval jsem všechno.

V létě vám končí v Olomouci smlouva. Co bude dál?

V hlavě něco mám, ale teď o tom nemůžu mluvit.

Budete hrát o angažmá?

Na rovinu řeknu, že nevím, jak se Sigma bude stavět k hráčům, co jim končí smlouva. Jsme desátí, nahoru se moc neposuneme, od spodku to máme taky daleko… Mají mladé hráče, chtějí jim dávat šanci. Já ale věřím, že lidi vědí o mojí kvalitě.

Zdravotně jste nyní O.K.?

Koleno je v pořádku, cítím se skvěle. Ještě nechci končit, chci hrát, neustále mě to baví. Vidím všechno pozitivně, chci hrát výš a ještě výš.