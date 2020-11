Před měsícem se dočkal. Dopsal další velkou kapitolu svého nevšedního příběhu o tom, jak se kluk, který v Česku kopal maximálně druhou ligu, prosadí ve velkém fotbalovém světě.

Tomáš Petrášek, obránce Čenstochové, vedoucího mančaftu poslké ligy, nastoupil na Kypru za národní mužstvo. Postavil se na své obvyklé místo stopera a pomohl mužstvu k vítězství v přípravném duelu.

„Odehrál slušný zápas. Věřili jsme, že dá i gól,“ hodnotil trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý. „Nikdo z nováčků si dveře nezavřel,“ naznačil, šéf, že by Petrášek mohl počítat i s dalšími šancemi.

Ta nakonec přišla, obránce naskočil v následujícím utkání v Izraeli na pár posledních minut. Jeho obrovitá postava (202 centimetrů) měla pomoci při udržení vedení 2:1. Zdařilo se.

Jenže už v tu chvíli (stejně jako na Kypru) „žil“ v jeho těle slušný problém, který se narodil v posledním ligovém utkání před srazem národního mužstva.

„Stalo se to asi ve třicáté minutě. Cítil jsem, že jsem si zranil koleno,“ vypráví Petrášek s odstupem. „Řekl jsem si: Ty vole, to je v pr…, za tři dny je repre. Ale nakonec jsem jel, risknul jsem to.“

Jasně, touha byla nezměrná, vždyť Petrášek má za sebou cestu z nižších českých soutěží, přes polskou třetí i druhou ligu až do současného postavení. Před pár lety už chtěl fotbal zabalit.

Potíže však překonal, takže zvládl i dvě utkání za národní tým (plus další dvě v lize) s dost těžkým zraněním. „Vaz v koleni byl natržený ze dvou třetin. Hrál jsem přes bolest, pod prášky,“ vykládá.

Poté už to nešlo, musel na vyšetření a začal s léčbou, za níž jezdí do Poznaně.

„Je to nová metoda, nikdo jiný ji nedělá. Namíchá se krev s enzymem, injekcí se vyplní díra ve vazu, který se zahojí, vznikne tam jizva,“ objasňuje.

Vyhráno však ještě nemá, pořád je tu nebezpečí operace. Rozhodne se za dva týdny, kdy ho čeká klíčové vyšetření. „Každopádně je jasné, že si do konce roku odpočinu. V lednu naskočím do přípravy,“ má naplánováno.

Březen = naděje

Pak přijde jaro, během nějž chce s Rakowem zabojovat o polský titul a osobně se pokusit prorazit do nominace na mistrovství Evropy.

Klíčový by pro něj měl být březnový sraz. „Pan trenér Šilhavý mi říkal, že je rád, že jsem se na Kypru ukázal. Měl jsem být v nominaci i teď, ale zranění mě vyřadilo,“ říká zadák. „Mám čas, abych se dal do kupy na březen, kdy o to zabojuju.“

Pozor, to on umí.