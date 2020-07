Byla to chyba. Omyl, který ovlivnil velký zápas. Rozhodčí Pavel Královec za stavu 0:0 Frýdka nevyhnal ze hřiště a pomohl Spartě k vítězství 2:1. Tak to prostě je. „Když na něj šlápne, jde o nesportovní chování a má jít ven,“ láteřil Jakub Pešek, střelec liberecké branky.

Druhý den mu dala za pravdu komise rozhodčích (i když Frýdek nebude dál trestán) a nakonec i sám Královec: „S odstupem času vím, že moje rozhodnutí bylo chybné a měl jsem Frýdkovi udělit červenou kartu za hrubé nesportovní chování.“

Obrat ve druhém poločase

Co to je ale Liberci platné? Abychom však nebyli nespravedliví, nebyl to jediný důvod, proč Sparta získala po šesti letech trofej. Tím dalším byl obrat skóre ve druhém poločase a vůbec celkový jarní rozlet pod vedením kouče Václava Kotala. „Myslím, že to vítězství je strašně zavazující. Doufám, že jsme se dostali na nějakou cestu, na které bychom chtěli zůstat,“ řekl trenér.

„Triumf pro nás znamená hodně. Dá se to vnímat jako nový začátek. Už v průběhu jara tým ukazoval slušný potenciál,“ doplnil ho kapitán Bořek Dočkal. Mužstvo vyskočilo z nedůstojné deváté pozice v lize na třetí, navíc vyhrálo Mol Cup. „Chceme se dostat na úroveň Slavie a Plzně,“ naplánoval Kotal.