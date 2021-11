Když před pár dny Barcelona představila nového trenéra Xaviho, který nahradil nepopulárního Ronalda Koemana, na stadionu vítalo legendu více než 25 tisíc fanoušků. Stejné přízně se mezi Katalánci těší i Alves, kterého si Xavi přivedl.

Společně toho zažili v Barceloně opravdu hodně. Na hřišti spolu strávili fantastických sedm let a oslavili šest ligových titulů a tři triumfy v Lize mistrů.

Alves, který je považován za jednoho z nejlepších pravých beků v historii Barcelony, po odchodu vystřídal slavné adresy Juventus a Paris Saint-Germain. Naposledy působil v Sao Paulu, kde v záři skončil kvůli sporu o nevyplacenou mzdu. Do Barcelony přichází jako volný hráč.

„Téměř pět let jsem bojoval jako blázen, abych se dostal do toho bodu. Nevěděl jsem, že to bude trvat tak dlouho, nevěděl jsem, že to bude tak těžké. Ale ve svém srdci a duši jsem věděl, že tento den přijde. Vracím se domů na místo, které jsem nikdy neopustil,“ slavil Alves na Instagramu.

Alves podepsal v Barceloně smlouvu do konce sezony, ale hrát může až od ledna. „Brzy se uvidíme se stejným nadšením jako poprvé a s touhou pomoct znovu vybudovat nejlepší klub na světě!“ vzkázal populární Brazilec.