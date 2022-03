Kdyby jim někdo před zápasem řekl, že s Jabloncem fotbalisté Hradce Králové v rámci 24. kola FORTUNA:LIGY vybojují cenný bod, asi by to i vzhledem k sobotním výsledkům ostatních konkurentů brali všema deseti. Jenže konečná remíza 1:1 má hořkou pachuť. Votroci totiž o výhru přišli v samotném závěru po zaváhání gólmana Fendricha, jenž do té doby chytal skvěle.