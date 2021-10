Naposledy se v lize trefil 20. května 2017 na Spartě. A včera v 11. kole FORTUNA:LIGY na svoji trefu Adam Vlkanova, kapitán fotbalistů Hradce Králové, navázal. A to hned dvakrát. Dvěma góly rozhodl o výhře ve Zlíně 3:2. Další gól Votroků vstřelil Pavel Dvořák, za domácí se prosadili David Tkáč a Francouz Youba Dramé.

FORTUNA:LIGA - 11. kolo: Zlín - Hradec Králové 2:3 (0:1).

Branky: 52. Tkáč, 90.+3 Dramé - 55. a 90. Vlkanova, 2. Dvořák. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Poznar, Procházka, Čanturišvili - Kodeš, Vlkanova. Diváci: 2409.

FC Fastav Zlín: Šiška - Fantiš (89. Cedidla), Simerský, Procházka, Matejov (84. Reiter) - Vraštil - Fillo (67. Dramé), Tkáč (84. Hlinka), Janetzký (67. Jawo), Čanturišvili - Poznar. Trenér: Kalivoda. FC Hradec Králové: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Mejdr, Kodeš, Kateřiňák (72. Rada), Novotný - Dvořák (79. Kubala), Vašulín, Vlkanova (90.+3 Harazim). Trenér: Koubek.

Začátek zápasu vyšel Hradci, v jehož dresu chyběli distancovaný Otto Urma a také mládežnický reprezentant Denis Donát. Už ve 2. minutě po rohovém kopu Vlkanovy se Hradečtí několikrát lehce dostali k odraženému míči, který následně doklep do sítě zcela volný Dvořák.

„Čekali jsme důrazný a agresivní zápas, jak to ve Zlíně chodí, proto jsme domácí chtěli zaskočit rychlým nástupem, a to se nám povedlo," chválil trenér Miroslav Koubek.

Jeho tým zlobil domácí „Ševce" ze standardních situací, ale ještě v úvodu mohl zvýšit Daniel Vašulín po sólové akci takřka z poloviny hřiště, ale brankáře Jána Šišku nepřekonal. „Škoda, Dan tam měl ještě další možnosti. Náskok o dva góly by byl komfortní," přiznal Koubek.

V dalším průběhu ovšem přišly ze strany Hradce hluché minuty, aktivitu převzal Zlín, který několikrát zahrozil, ale gólmana Viléma Fendricha, jenž se do branky vrátil po zápase a půl, nepřekonal.

Až v 52. minutě David Tkáč střelou na zadní tyč, která prošla přes bránící hráče, vyrovnal. Z pohledu Zlína zaslouženě.

Jenže po třech minutách napřáhl za vápnem levačkou Vlkanova, jenž nastoupil s pozlaceným číslem 8 jako autor nejvíce asistencí v lize (5), a při zemi letící míč odrazem o tyč zapadl do sítě.

„Tohle byla klíčová akce utkání, kdy Adam Vlkanova vstřelil svoji první branku v lize. Situaci si nekomplikoval a nevymýšlel, často kličkuje, míč zasekává, tentokrát vystřelil dokonce svojí slabší levou nohou, i když on ji má také dobrou, a dal gól. Pro nás to bylo vysvobození, protože to byla zrovna pasáž, kdy Zlín nabíral na obrátkách,“ poukázal Koubek na střelu kapitána.

„Na gól jsem čekal dlouho, měl jsem jen asistence, proto jsem rád, že jsem se trefil. Obránci mi nechali prostor a krásně to tam spadlo,“ pochvaloval si Adam Vlkanova.

Domácí „Ševci“ vypadli z rytmu, až v závěru se nadechli k vyrovnání. V 90. minutě na roh vyrazil před hradeckou branku i gólman Šiška, jenže míče se zmocnili Votroci a Vlkanova byl v běžeckém souboji rychlejší než vracející se Šiška i jeden z obránců a pohodlně do prázdné branky pečetil výhru. V nastavení ještě po pěkné kombinaci snížil Dramé, ale na víc už nezbyl čas.

Přesto Votroci po snížení ztuhli, na mysl se jim vrátil předchozí zápas s Jabloncem (2:2), kdy výhru ztratili v deváté minutě nastavení.

„Inkasovaná branka úplně na konci mě mrzí. Zatrnulo mi, ale nakonec jsme si oddechli," přiznal hradecký trenér, jehož tým je v tabulce sedmý. „Z vítězství máme radost. Výhry si ceníme a vážíme. Máme 16 bodů, to je hezké, ale s takovým ziskem se ještě nikdo nezachránil. Buďme pokorní a pracujme dál,“ vyhlásil Miroslav Koubek.